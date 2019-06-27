Сирия новости 27 июня 19.30: в Алеппо убиты два протурецких боевика, в Идлибе в доме мирного жителя взорвалась мина

Сирия, 27 июня. В Алеппо убиты два протурецких боевика группировки «Фронт национального освобождения». В Идлибе в доме мирного жителя взорвалась мина. Полевой командир SDF скончался в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удар по расположениям джихадиство в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивает атаки радикалов на юге Идлиба и северо-западном фронте Хамы.

«Исламское государство1»: предположительно лишилось одного боевика в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: развернули контрнаступление на позиции САА в Хаме.

Курды: ликвидировали боевика ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре, подозреваются в организации нападения на патруль протурецких боевиков на севере Алеппо.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения»): снова заявляет о своих военных успехах на северо-западе Хамы, потеряла двоих боевиков в Алеппо.

Международная коалиция: поддержала курдский отряд в ходе рейда в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Поступили новые данные о жертвах утреннего взрыва заминированного автомобиля в столице провинции Дамаск. Женщина, которая вместе с сыном пострадала при взрыве и была доставлена в госпиталь, скончалась от полученных ран, как передает Telegram-канал NORS. Новостное агентство 7 Al Press сообщает, что взорванный автомобиль принадлежал Талибу Ибрагиму, политическому аналитику, который выступал в передачах на каналах «Аль-Джазира» и «Аль-Арабия» с оценками происходящих в Сирии процессов с начала гражданского конфликта в 2011 году. Погибшая женщина – его жена. В момент взрыва его самого не было в автомобиле.

Провинция Алеппо

Как сообщает Twitter-канал Halab Today TV, на севере провинции на дороге между городом Аль-Баб и Ар-Раи были убиты два боевика группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения»). Нападение было совершено на патруль из засады, пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение, наиболее вероятный организатор – курдские отряды самообороны YPG, ведущие партизанскую войну с протурецкими боевиками и устраивающие диверсии на подконтрольных им территориях.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Хаджин в результате взрыва бомбы в квартале Аш-Шахта скончался на месте полевой командир «Демократических сил Сирии» (SDF) Басам Аль-Хатыр (известный под псевдонимом Абу Халид), как передает Twitter-канал Euphrates Post. Позднее каналы, подконтрольные SDF и прокурдские источники распространили видео, на котором видно, как отряд SDF провез через весь город труп боевика, причастного, как заявили курды, к взрыву в Хаджине и участии в террористической деятельности «спящей ячейки» ИГИЛ в провинции. Акция устрашения населения видимо была нацелена на жителей города, которые по мнению курдских отрядов могут скрывать пособников погибшего.

Источник передает, что кроме этого в городе Дибан было арестовано два мирных жителя в ходе рейдов SDF, проведенных совместно с войсками коалиции.

Провинция Идлиб

По данным новостного портала Step News Agency сирийская армия в данный момент обстреливает позиции радикалов, развернутые в предместьях деревни Аль-Амика в районе плато Аль-Габ. Данные о потерях среди боевиков.

В городе Серакиб мирный житель скончался в результате взрыва мины в собственном доме, о чем сообщил новостной портал Masar Press Net. Были ранены женщина и ребенок. Детали происшествия и каким образом противопехотная мина оказалась в жилище пока что уточняются.

Провинция Хама

Боевики альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» начали новое наступление на позиции САА в северо-западной части Хамы. Согласно данным военного источника Al Masdar, «Тахрир аш-Шам» их союзники, поддерживаемые Турцией, «Джейш Аль-Изза», предприняли мощное нападение на сирийскую армию в районе города Аль-Хувейз. В настоящее время Сирийская арабская армия САА и джихадисты ведут бои.

Боевики «Фронта национального освобождения» снова заявляют, что ими якобы было уничтожено около 30 бойцов САА в районе блокпоста Ан-Надаф, о чем сообщил Telegram-канал NORS. Подтверждения данного заявления пока что не поступало ни от одного официального СМИ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)