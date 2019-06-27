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Крупный пожар произошел на строительном рынке в Волгограде

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Крупный пожар произошел на строительном рынке в Волгограде

Волгоград, 27 июня. Крупный пожар произошел на складе с керамическими изделиями на строительном рынке в Волгограде, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным источника ФАН, пожар распространился на 5 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля здания. Есть вероятность, что огонь охватит все здание площадью 10 тысяч квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не погиб. Сведений о пострадавших также не поступало. На месте пожара работают сотрудники МЧС.

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Автор: Сергей Петров
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