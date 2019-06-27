Главные новости 27 июня

Федеральное агентство новостей представляет обзор главных событий четверга, 27 июня.

Поклонники певца Александра Серова остались разочарованными его недавним выступлением – они заподозрили, что тот носит памперсы. Певца Александра Серова заподозрили в ношении памперсов.

В Москве умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников. Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников.

Вадим Рабинович заявил, что команда Владимира Зеленского выступила с инициативой перенести столицу Украины из Киева. Команда Зеленского предлагает перенести столицу Украины из Киева.

Бомба взорвалась возле французского посольства в Тунисе. Пострадали 4-5 человек. Взрыв произошел возле посольства Франции в столице Туниса.

Федеральное агентство новостей публикует список пассажиров, которые находились на борту совершившего аварийную посадку в Нижнеангарске самолета Ан-24. ФАН публикует список пассажиров Ан-24, совершившего жесткую посадку в Нижнеангарске.

Более 40 человек спасены после аварии Ан-24 в Бурятии. Почти 600 домов в Иркутской области (и более 100 в Нижнеудинске) затоплены после наводнений. Николас Мадуро заявил о попытке госпереворота в Венесуэле. Украина и ряд стран покинули сессию ПАСЕ. Аварийная посадка самолета Ан-24 в Нижнеангарске: погибли двое. События дня. ФАН-ТВ.

Поклонники группы «Високосный год» отреагировали на смерть основателя группы Илья Калинникова. Поклонники отреагировали на смерть музыканта Ильи Калинникова.

Российские вузы за последний год подняли стоимость обучения на платных отделениях в среднем на 15–19%. Стали известны причины роста цен на обучение в российских вузах.

Мясников заявил, что в более 50% случаев врачи не находят причины дрожи всего тела, которая наблюдается у канцлера ФРГ Меркель. Доктор Мясников рассказал, что могло стать причиной очередного приступа дрожи у Меркель.

Политический эксперт, знаток и интеллектуал Анатолий Вассерман заявил, что экономически легче пережить войну, чем перенести столицу. Вассерман отреагировал на идею команды Зеленского перенести из Киева столицу Украины.