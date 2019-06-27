Экс-депутат Рады объяснил конфуз Зеленского с ответом Климкина Москве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что МИД Украины не согласовал с ним ответ на ноту России по освобождению украинских моряков. Экс-депутат Рады Владимир Олейник объяснил этот конфуз.

На брифинге в четверг Зеленский напомнил главе украинского МИД Павлу Климкину, кто является президентом страны, и потребовал объяснить, почему отказ на предложение Москвы освободить украинских моряков из-под стражи при условии, что они будут участвовать в судебном процессе по инциденту в Керченском проливе, не согласовывался с ним.

«Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины», — заявил Зеленский, отметив, что ему приходится узнавать информацию о «международных шагах» Украины из интернета.

После этого украинский президент обратился к президенту РФ Владимиру Путину на русском языке.

«У нас у всех есть дети, верните детей родителям», — сказал Зеленский.

По мнению депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, проработавшего в V-VII созывах, произошедшее между Зеленским и Климкиным говорит об «отсутствии государства и государственности, есть лишь территория».

«Согласно украинской конституции, внешняя политика — это компетенция президента страны. Поэтому возмущение Зеленского понятно. А Климкин, видимо, почувствовал себя самостоятельной единицей. Его ответ Москве явно не понравился Зеленскому. Если бы он был согласен с ним, он бы промолчал, а так — вышел конфуз», — сказал Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей.

Украинский политик похвалил Зеленского за слова о детях, которых надо вернуть родителям.

«Но как бы красиво эти слова ни звучали, есть юридическая сторона вопроса, и Россия сделала предложение освободить моряков ВМСУ в соответствии с ней. Просто так, без суда, возвращать домой, закрыв глаза на произошедшее в Керченском проливе, неправильно, потому что был факт преступления. Но согласится ли Зеленский на условие, озвученное МИД РФ? Не уверен. Если бы он хотел получить результат, он бы не стал обращаться к Путину в ходе брифинга. Он бы связался с российским лидером по специальному каналу. А сейчас выступление Зеленского выглядело как игра на публику. Мол, видите, украинцы, как я беспокоюсь о судьбе наших соотечественников, а выводы, которые сделали в Москве — неправда», — заметил Владимир Олейник.

Он добавил, что дипломатия отличается от военщины тем, что военные любят больше шума, а дипломаты — тишину и результат.

«Результат рождается только в тишине. Не нужны никакие призывы в СМИ. Если бы Путин отвечал на такие призывы, было бы неправильно», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, ранее глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ Киева обсуждать освобождение украинских военных моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за провокацию в Керченском проливе, свидетельствует, что украинское руководство не волнует судьба граждан Украины.