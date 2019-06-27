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Советник опроверг информацию о смерти президента Туниса

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Советник опроверг информацию о смерти президента Туниса

Тунис, 27 июня. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси находится в критическом состоянии, информация о его смерти не соответствует действительности, заявил советник главы государства Фирас Кефраш.

«Президент находится в стабильном критическом состоянии», — приводит слова Кефраша Tunis Afrique Presse.

Эс-Себси был госпитализирован в четверг на фоне резкого ухудшения самочувствия. Причины госпитализации 92-летнего главы государства не уточняются. Сразу несколько новостных агентств, включая Middle East Eye, сообщили о смерти президента Туниса.

Спикер парламента Мухаммед ан-Насер созвал экстренное заседание Ассамблеи народных представителей с участием руководителей всех политических блоков, сообщает Mosaique.

Также в четверг в центре Туниса прогремели два взрыва. Первый взрыв прогремел рядом с посольством Франции и зданием МВД Туниса. В результате теракта пострадали до четырех человек, число погибших уточняется.

Эс-Себси руководил Тунисом с 31 декабря 2014 года. После отставки президента Зимбабве Роберта Мугабе 21 ноября 2017 года Эс-Себси стал самым пожилым действующим президентом в мире.

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Автор: Сергей Петров
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