Операция по выпуску белухи из «китовой тюрьмы» попала на видео

Владивосток, 27 июня. Участник операции по доставке содержащихся в «китовой тюрьме» морских животных в Шантарскую бухту Хабаровского края снял на видео процесс выпуска белухи на волю.

На кадрах можно заметить, как белуху переносят в воду с помощью гамака, прикрепленного к грузовому крану. Первые две косатки и 6 белух уже выпущены на свободу.

Отметим, что скандал с «китовой тюрьмой» на Дальнем Востоке разгорелся после того, как экологи сообщили о продаже в Китай краснокнижных касаток и белух, выловленных в российских водах. Кроме того, выяснилось, что морские животные находятся в совершенно неподходящих для содержания условиях. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова млекопитающих и жестоком обращении с животными.

На ситуацию с китовой тюрьмой обратил внимание президент РФ Владимир Путин. По его словам, данная проблема образовалась из-за высокого спроса на китов. Каждая косатка стоит около 100 млн долларов.

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил, что правительство разрабатывает законопроект, который запретит отлов косаток и других морских животных. Исключение будет сделано только для ученых и малочисленных народов Крайнего Севера, для которых охота на китов является традиционным способом добычи пропитания.

Он также доложил, что специалисты проведут уникальную операцию по перевозке и выпуску в море содержащихся в «китовой тюрьме» животных.