Москва, 27 июня. Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий по прозвищу Паук выдвинул свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы по 43-му округу Москвы.

Эпатажный рок-музыкант баллотируется по 43-му округу Москвы, где свою кандидатуру также выдвинула скандальная юристка из так называемого «ФБК» и правая рука одиозного блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Кроме того, на депутатское кресло по 43-му округу также претендуют кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин и известный футболист Дмитрий Булыкин.

Троицкий пообещал избирателям, что будет отстаивать в Мосгордуме их право на счастливую жизнь, которая предполагает «дикий угар», «качественное крымское бухло», «полеты в космос», «уважение» и «любовь со свободой». Кроме того, рок-музыкант пообещал избавить от «личных проблем» своих соперников по округу.

Троицкий отметил, что первым делом он намерен спасти Любовь Соболь, которая оказалась в «сексуальном рабстве». По его словам, «красивая и добрая» Соболь попала в секту Алексея Навального. Паук уверен, что скандальный блогер заставляет Соболь снимать видео и «эротические селфи».

Кроме того, рок-музыкант пообещал привить культуру пития кандидату от «Яблока» Сергею Митрохину, рекомендовав ему употреблять качественный крымский портвейн. Также Троицкий обещает повысить уровень футбольного мастерства Дмитрия Булыкина.

Паук также добавил, что недавно он пытался встретиться с Любовью Соболь. По его словам, 11 июня он пришел на сходку сторонников так называемого «ФБК», однако «навальнисты» не дали ему высказаться, заявив, что Троицкий не имеет на это права, так как опоздал на встречу. Однако сам Паук назвал это заявление «левейшей отмазкой».

Вероятнее всего, Соболь отказалась общаться с Троицким опасаясь обнародования некоторых подробностей ее личной жизни. В Сети давно ходят слухи об «особенной близости» Соболь с Навальным, который даже внешне похож на ее мужа Сергея Мохова. Кроме того, в своих видеороликах на YouTube Соболь часто появляется в откровенных нарядах. По мнению психологов, выбор таких нарядов может свидетельствовать о наличии проблем в личной жизни.