Казань, 27 июня. Первые в истории Игры стран СНГ пройдут в Казани в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта республики Татарстан.

Планируется, что в Играх примут участие представители России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. Как передает RIA56, в программе соревнований предусмотрены следующие виды спорта: дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы и другие.

По данным издания, возможно, что в дальнейшем в Играх примут участие и другие страны. Проведение соревнований запланировано с 20 по 27 августа 2020 года.

Ранее стало известно, что скейтбординг, брейк-данс, серфинг и скалолазание предварительно включены в программу летних Олимпийских игр 2024 года. Как сообщили в Международном олимпийском комитете, в соревнованиях по брейк-дансу и серфингу планируют разыграть два комплекта наград (для мужчин и женщин). В скейтбординге и скалолазании могут быть разыграны четыре комплекта (по два для мужчин и женщин).