Врачи дали советы россиянам, страдающим от гипертонии

Москва, 27 июня. Врачи рассказали россиянам, что делать при выявлении повешенного артериального давления.

Артериальная гипертония — это синдром, при котором артериальное давление выше 139/89 сохраняется в течение длительного времени. Самыми серьезными последствиями артериальной гипертонии являются инфаркт миокарда и инсульт.

Врачи советуют гипертоникам, прежде всего, приобрести автоматический или полуавтоматический с наложением манжеты на плечо аппарат для измерения давления. Об этом пишет «Ria56». Также важно научиться правильно измерять артериальное давление и делать эту процедуру по инструкции к аппарату утром и вечером, а результаты записывать в дневник. Кроме того, врачи советуют обратиться к врачу-терапевту для определения причины повышенного артериального давления.

Для того, чтобы снизить артериальное давление, лучше отказаться от курения, избавиться от лишнего веса, ограничить потребление соли и увеличить физическую активность.

«При отсутствии противопоказаний, постарайтесь ходить хотя бы по 30 минут в день в умеренном темпе, что поспособствует снижению повышенного АД и улучшению сна. Делайте утреннюю зарядку», — советуют гипертоникам врачи.

Напомним, ученые выяснили, что контроль над собственным дыханием может помочь снизить повышенное давление. Для того, чтобы уменьшить артериальное давление необходимо дышать глубоко и медленно.