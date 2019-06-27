Украинские репрессии для Шихман объяснили фразой Сукачева о Крыме

Известная российская журналистка и блогер, автор популярного YouTube-канала «А поговорить?» Ирина Шихман рассказала, как ее депортировали с Украины и как она просила заступничества лично у нового украинского президента Владимира Зеленского. Увы, самой Шихман это не помогло, в отличие от ее собеседницы — певицы Лены Темниковой, которой Зеленский в результате помог попасть на собственный концерт в Одессе.

В ходе интервью с Темниковой Шихман рассказала подробности того, как ее выдворяли с Украины.

«Меня депортировали с Украины. Я не знаю за что. Ни за что. В общем, я целый день просидела в аэропорту, и в восемь вечера под конвоем меня, не отдавая мне паспорт, доставили в Москву», — поведала она об инциденте, случившимся еще 11 июня.

Ранее, жалуясь на киевские злоключения на своей странице в Instagram, Шихман отметила, что украинские власти не приняли во внимание, что она придерживается либеральных взглядов и никогда не была ни в Донбассе, ни в Крыму.

«Моя любимая, Украина! Ну чем же я-то провинилась перед тобой? — взывала блогер. — В Крым, Донбасс, Луганск не ездила. Слова дурного не сказала и даже не подумала. Тому доказательство — все мои интервью. Что изменилось с прошлого года, когда мы снимали Андрея Данилко — не пойму»

Разобраться Ирина просила не абы кого, а самого президента Украины, в прошлом шоумена Владимира Зеленского, но, похоже, ее призыв так и не был услышан. Ровно через неделю она получила официальную бумагу — запрет на посещение Украины сроком на три года.

Ирина утверждает, что не знает, за что ей такая напасть: ведь она действительно слова дурного о «послемайданной» Украине ни разу не сказала. Но у члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна есть версия по поводу причин злоключений Шихман.

Манукян напомнил, что год назад как говорится ничего не предвещало — Ирина ездила в Киев, брала интервью у Андрея Данилко (aka Верка Сердючка), и вдруг такой облом.

«Она же придерживается либеральных взглядов, никогда не была в Крыму и в Донбассе, но все это никак не помогло ей пересечь границу при новом президенте Зеленском, вот такая ирония судьбы, — говорит собеседник ФАН. — Можно долгое время поддерживать пришедшие к власти в 2014 году силы на Украине, но однажды получить от них звонкую пощечину. И она тут не первая. В свое время лояльный киевскому режиму российский телеканал «Дождь» тоже получил удар под дых от украинских властей».

За что Ирина Шихман впала в немилость настолько, что даже Зеленский не может помочь? У Манукяна есть версия: журналистка могла невольно пострадать из-за музыканта и актера Гарика Сукачева ну и, конечно, из-за своего отношения к Крыму.

«Могу предположить, что Ирину не пускают нынче на Украину по вполне прозаической причине. В августе прошлого года она брала интервью у Гарика Сукачева, который в ходе беседы сказал: «Крым наш! Мы за него триста лет воевали!». Если погуглить по запросу «Ирина Шихман», эта фраза выпадает в топ-10 последних публикаций в СМИ. Вот и все. За фразу, сказанную в интервью Гариком, пострадала Ирина», — предполагает Вадим.

«Повторюсь, это сугубо мои предположения, но от своих знакомых, примерно зная, как работает на Украине нелепая система впускания/не впускания россиян, полагаю, что именно так все и было. Как бы ты ни топил за милую сердцу «свободную и демократическую Украину», если ты однажды взял интервью у «не у того» спикера, сам вслед за ним впадешь в немилость у властей этой страны», — говорит собеседник ФАН.

Впрочем, возможно, это не единственная причина, по которой Шихман попала на Украине в черные списки. Не исключено, что «ответка» от СБУ ей прилетела за такое от 15 апреля:

«Шихман на Baltkom: я понимаю желание крымчан стать частью России». Ирина Шихман уважает выбор жителей Крыма присоединиться к территории Российской Федерации».

Этих слов, сказанных во время эфира на радиостанции Baltcom, тоже вполне могло хватить, чтобы попасть на Украине под репрессии, говорит Вадим. Кстати, расшифровка интервью Ирины Шихман с Baltcom исчезла, вместо нее сайт радиостанции выдает ошибку 404… При этом в самом интервью журналистка говорит, что считает юридически Крым украинским, но чувствует ментальную близость крымчан к России.

«Я понимаю желание крымчан стать частью России», — сказала она, и, похоже, именно эти слова ей в Киеве не простили. «Думаю, пример Ирины Шихман весьма показательный: о какой свободе слова на Украине можно вести речь, когда за вполне невинное даже с точки зрения Киева упоминание Крыма человеку наглухо закрывают въезд в страну», — подчеркнул Вадим Манукян.

Крым воссоединился с Россией по результатам референдума весной 2014 года после госпереворота на Украине. Москва неоднократно подчерчивала, что вхождение Крыма в состав РФ произошло по воле его жителей, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Однако Украина отказывается признать российский статус Крыма и подвергает репрессиям всех, кто хоть в малейшей степени проявляет недостаточную лояльность к позиции Киева в этом вопросе.