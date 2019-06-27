Расходы россиян могут взять под контроль ради борьбы с теневой экономикой

Москва, 27 июня. Министерство экономического развития РФ предложило ввести контроль за расходами россиян в рамках борьбы с теневой экономикой. Об этом в четверг заявила замдиректора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

«Первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов», — рассказала она РИА Новости.

Сопоставление доходов и расходов россиян позволит проверяющим органам выявлять случаи уклонения от уплаты налогов. Панина добавила, что к этому вопросу надо подходить аккуратно и взвешенно, поскольку не все поддержат инициативу МЭР. По ее словам, на сегодняшний день доля теневого сектора экономики составляет 12-14% от всего экономического оборота страны. При этом Русфинмониторинг оценивает размер теневого сектора в 20% от ВВП (20 трлн рублей по итогам 2018 года), сообщает Infox.ru.

Согласно информации Центробанка, на долю строительных фирм приходится 29% всех теневых финансовых операций. Следом идет сфера услуг — 22%. В список также попали оптово-розничная торговля товарами промышленного назначения и народного потребления (обе по 16%). На сферу производства пришлось 25% теневых финансовых услуг, 4% — на логистические услуги. Речь идет о сером импорте, сокрытии доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей и выплате серых зарплат.

По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, на сегодняшний день в стране проводится правомерная работу по выводу бизнеса из тени. В ней участвуют правоохранительные органы, специализированные ведомства и правительство.