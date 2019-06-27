Депутат предложил ввести экономические санкции против Грузии

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести экономические санкции против Грузии, а также закрыть границу. Такую инициативу он озвучил в ходе заседания нижней палаты парламента, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Такие агрессивные действия в отношении России недопустимы. Мы должны дать им жесткий ответ. Уже был дан ответ. Но надо пойти дальше, чтоб они почувствовали, что нам нельзя плевать в лицо, — закрыть границу, запретить переводы с территории России на территорию Грузии и, конечно же, запретить продажу грузинского вина», — заявил Сухарев.

Член фракции ЛДПР отметил, что можно пойти и дальше, «но пока только экономически».

«Мы считаем, что Грузия должна почувствовать холодный воздух санкций со стороны России», — подытожил он.

Напомним, 20 июня в Грузии начались организованные оппозицией антироссийские выступления. Формальным поводом для массовых протестов послужило то, что открывающий заседание Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

В целях обеспечения безопасности россиян президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.