Зеленский узнал о действиях МИД Украины из Интернета и потребовал объяснений

Киев, 27 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД страны из Интернета, и потребовал объяснений от ведомства. По его словам, министр иностранных дел Украины Павел Климкин «не считает необходимым» обсуждать такие вопросы с главой государства.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев не будет рассматривать условия, предложенные Россией для освобождения моряков ВМСУ, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Речь идет о ноте, направленной российским МИД в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины.

«Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из Интернета», — заявил Зеленский на брифинге в эфире украинского телеканала «Прямой».

Владимир Зеленский уточнил, что украинское внешнеполитическое ведомство не согласовало с ним ответ на ноту от России, а также не сообщило ему информацию о поступлении ноты от российской стороны.

«Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ. Потому что господин Климкин (Павел Климкин. — Прим. ред.) не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины», — добавил Зеленский.

Он потребовал объяснений от украинского МИД.

Ранее сообщалось, что Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков, задержанных при провокации в Керченском проливе.

До этого МИД РФ направил ноту в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, в которой предложил варианты освобождения моряков ВМСУ. Москва предложила освободить задержанных украинцев при условии, что они будут участвовать в предварительном и судебном следствии. Однако министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет рассматривать предложения российской стороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ Киева, отметила, что реакция украинского МИД шокирует. Она добавила, что эта ситуация подтверждает: Киеву не нужны задержанные моряки, и судьба граждан Украины не волнует киевскую власть

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ нарушили государственную границу России в Черном море. Они вошли в Керченский пролив, опасно лавировали и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение. Для принудительной остановки судов ВМСУ российской стороне пришлось применить оружие: трое украинских моряков получили легкие ранения, всем им была оказана медицинская помощь. Украинские суда были задержаны, членов их экипажей арестовали по обвинению в нарушении госграницы РФ.