Зеленский попросил Путина освободить моряков ВМСУ

Киев, 27 июня. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков, задержанных при провокации в Керченском проливе.

«У нас у всех есть дети, верните детей родителям», — заявил Зеленский на русском языке в ходе выступления в Киеве.

При этом ранее МИД РФ направил ноту в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, в которой предложил варианты освобождения украинских моряков. Так, в Москве предложили освободить моряков при условии, что они будут участвовать в предварительном и судебном следствии.

Однако глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет рассматривать условия, предложенные Россией для освобождения моряков. Более того, Климкин в целом отказался от обсуждения возможности освобождения украинских моряков.

В российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя отказ Киева обсуждать освобождение моряков ВМСУ, отметили, что реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее не интересует судьба моряков. В ведомстве подчеркнули, что Киев использует моряков для спекуляции на этой теме и не заинтересован в их освобождении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что Киев использует задержанных моряков для шантажа, судьба граждан Украины не волнует киевскую власть. Украине нужен лишь шум вокруг моряков, именно для этого они были направлены в Керченский пролив, добавила Захарова.

Три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — в конце ноября 2018 года попытались незаконно пересечь государственную границу России в Керченском проливе и попасть в российские территориальные воды. Несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться, моряки ВМСУ продолжили опасное маневрирование. Погранслужбе пришлось арестовать корабли и их экипажи за нарушение государственной границы РФ.