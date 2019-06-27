Пять ключевых вопросов четырнадцатого саммита G20

Четырнадцатый по счету саммит «Большой двадцатки» (G20) в Осаке пройдет с 28 по 29 июня. Японская сторона впервые в истории будет принимать у себя гостей мероприятия. Подробности в инфографике Федерального агентства новостей.

G20 или «Большая двадцатка» — это группа министров финансов и руководителей центральных банков 20 крупнейших экономик мира и Европейского союза.

Кроме стран, которые входят в двадцатку: Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в мероприятии примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам и Нидерланды. В форуме будут задействованы международные организации вроде ООН, Всемирного банка, Международного валютного фонда, ВТО и т.д.

Саммит в Осаке посетят более 30 000 человек, в том числе главы самых крупных государств, члены различных делегаций, журналисты и прочие. Их безопасность будут обеспечивать 25 000 полицейских. На время проведения G20 в городе будут введены серьезные ограничения для движения транспорта, а на центральном вокзале японского города, а также с улиц в районе проведения саммита уберут все мусорные баки. Стоит также отметить, что при подготовке и непосредственно во время самого мероприятия японская полиция запретит пользоваться камерами хранения на крупных железнодорожных станциях. Многие магазины закроются на дни проведения саммита.

В 2019 году главными вопросами саммита G20 станут:

— Поиск путей стабилизации роста мировой экономики — Развитие финансовой и социальной инфраструктуры — Продовольственная безопасность менее развитых стран — Локальные и региональные конфликты, а также пути их разрешения — Экологические проблемы

Кроме того, запланировано проведение двух дополнительных мероприятий — по цифровой экономике и по расширению прав и возможностей женщин. Напомним, первая учредительная конференция состоялась 15-16 декабря 1999 года в Берлине, Германия. Сама же группа была учреждена в ответ на азиатский кризис 1990-х годов. Регулярные же саммиты начали проводить с 2008 года.