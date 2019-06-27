Стратегическое партнерство государства и бизнеса обсудили на деловом форуме в Москве. ФАН-ТВ

В столичном «Президент-отеле» состоялся деловой форум «Стратегия опережающего развития: партнерство государства и бизнеса». Ключевыми задачами мероприятия стали расширение возможностей партнерства и повышение уровня доступности услуг и сервисов господдержки для предпринимателей.

Официальным открытием форума стало пленарное заседание, где говорили о реалиях партнерства и дальнейших прогнозах.

«Здесь полностью доминирует частный бизнес, и без партнерства с государством никакие планы развития быть не могут. В основе экономического роста лежит научно-технический прогресс, к сожалению, это малоизвестно нашим экономистам в правительстве, но это медицинский факт. Свыше 95% роста валового продукта в развитых странах — это вклад науки, техники и новых технологий. К сожалению, те проектировки на ближайшие три года, которые мы имеем со стороны Центрального банка и правительства, не обещают нам никаких серьезных перемен в экономической политике»,— рассказал Сергей Глазьев, экономист, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции.

В ходе дискуссии выступили специалисты, которые на практике стараются реализовать установку президента по опережающему росту в каждой отрасли.

«Страна продолжает жить за счет топливно-энергетического комплекса. С одной стороны мы имеем низкий технический уровень отечественного оборудования, который продолжает сохраняться несмотря на многочисленные усилия. И мы имеем достаточно высокую долю использования высокоэффективного импортного оборудования практически по всем отраслям ТЭК», — сказал Анатолий Яновский, заместитель министра энергетики РФ.

За счет средств заинтересованных компаний создаются новые продукты, которые приходят на смену импортному оборудованию и технологиям. Эксперты сошлись во мнении, что необходимо создавать стимулы для научно-технического прогресса. В этой части уже идет активное сотрудничество между министерством энергетики, нефтегазовыми, угольными и энергетическими компаниями.