«Калашников» представил гражданские варианты АК-12 и пистолета Лебедева

На V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» концерн «Калашников» впервые продемонстрировал гражданские версии своих автоматов АК-12 и АК-15, а также пистолета Лебедева.

В рамках форума концерн «Калашников» традиционно представил едва ли не самую интересную экспозицию. Что, впрочем, неудивительно. Вопреки устоявшейся в массовом сознании ассоциации слова «Калашников» исключительно со стрелковым оружием, сегодня поле деятельности концерна выходит далеко за рамки одной «стрелковки».

Не переставая быть системообразующей структурой стрелкового сектора ОПК России, «Калашников» одинаково успешно разрабатывает и выпускает боевую, охотничью и спортивную «стрелковку», параллельно занимаясь гранатометами, снарядами с лазерным наведением, средствами технического обслуживания ЗРК, разведывательными беспилотниками, дронами-камикадзе, скоростными многоцелевыми и штурмовыми плавсредствами, боевыми дистанционно-управляемыми модулями и роботизированными комплексами, а также станками и инструментами.

Огражданены без ухудшений

И все же витриной «Калашникова», по понятным причинам, остается именно «стрелковка». О представленных концерном на «Армии-2019» новинках стрелкового оружия Федеральному агентству новостей рассказал технический консультант «Калашников Media» Владимир Онокой.

Судя по представленной на форуме экспозиции «Калашникова», в текущем году концерн сделал особый акцент на своих разработках в области гражданского стрелкового оружия. Главными «звездами» здесь стали самозарядные полуавтоматические карабины TR3.

Примечательно, что значительная часть посетителей экспозиции концерна на форуме эту новинку замечают далеко не сразу. Точнее, замечают-то они TR3 чуть ли не с порога… Но вот чтобы понять, что перед ними именно новое изделие, большинству гостей приходится прочитать таблички и повертеть оружие в руках.

Объясняется этот феномен предельно просто. 5,45-мм и 7,62-мм карабины TR3 являются гражданскими версиями принятых на вооружение в 2018 году автоматов АК-12 и АК-15. Они похожи на своих боевых предшественников, как близнецы-братья!

Карабины TR3 имеют те же габариты, что и АК-12/АК-15. Точно так же, как и АК-12/АК-15, эти карабины используют газоотводную автоматику с запиранием поворотом затвора. Газовая трубка у карабинов жестко закреплена в ствольной коробке, не снимается при разборке и имеет в передней части съемную пробку для чистки. Цевье и ствольная накладка жестко закреплены на газовой трубке/ствольной коробке и не касаются ствола. Это создает эффект так называемого «вывешенного цевья», что повышает стабильность и кучность стрельбы.

TR3 оснащены планкой Пикатинни на крышке ствольной коробки и ствольной накладке, что обеспечивает удобную и повторимую установку дневных и ночных прицелов различных типов. На цевье снизу также имеется планка Пикатинни для установки дополнительных аксессуаров. Карабины оснащаются складными, регулируемыми по длине прикладами. В рукоятке TR3 расположен специальный пенал с принадлежностями для чистки и смазки оружия. Вся фурнитура выполнена из ударопрочного полимера.

Как и «двенадцатый» с «пятнадцатым», TR3 поставляются с «модными» полимерными магазинами, которые предусматривают специальные окна для визуального контроля количества патронов. Впрочем, как и автоматы, карабины TR3 могут работать с любыми магазинами соответствующих калибров для оружейных систем AK-серии.

Ударно-спусковой механизм (УСМ) новых карабинов «Калашникова» — опытные стрелки это оценят! — сохранил по наследству от АК-12/АК-15 три оси. Это полностью устраняет проблему выстрела при недозакрытом затворе.

От автоматов же карабины получили эффективные дульные тормозы-компенсаторы с быстросъемным байонетным креплением и характерной «коронкой»-стеклобоем. Зачем последняя может понадобиться гражданским стрелкам, честно говоря, не совсем понятно. Но выглядит оружие с такой «коронкой», безусловно, эффектно.

«Долгое время нас укоряли за то, что наши гражданские образцы «сильно изменены» и «ухудшены» по сравнению с теми изделиями, что идут в армию. Карабин TR3 доказывает, что подобные утверждения не соответствуют действительности», — пояснил Владимир Онокой.

Единственные изменения, которые «Калашникову» пришлось внести в конструкцию карабина, были вызваны исключительно требованиями законодательства, добавил собеседник ФАН.

«Надеюсь, что подобная практика будет сохраняться и в дальнейшем, — продолжил технический консультант «Калашников Media». — То есть выпуску концерном нового образца боевого стрелкового оружия будет сопутствовать и появление с минимальными конструктивными изменениями его гражданского аналога».

В чем же заключаются отличия TR3 от АК-12/FR-15?

Прежде всего, это отсутствие возможности вести стрельбу очередями и отсечкой по два выстрела. При сложенном прикладе у гражданского карабина блокируется УСМ. Наконец, емкость поставляемых в комплекте с карабином магазинов ограничена 10 патронами.

«Все, больше в конструкции мы ничего не меняли! Во всем остальном TR3 — это АК-12 и АК-15», — констатировал Онокой.

На вопрос о том, когда можно ждать начала продаж TR3, он ответил так: «Оптимистически — конец июля, пессимистически — начало августа».

Рекомендованная розничная цена карабина TR3 составляет 69 тыс. рублей.

«Гладкоствол» для спорта и не только

Следующая новинка для тех, кто «не в теме», выглядит столь же не очевидно, как и карабины TR3. Речь идет о карабине TR9 Paradox, являющемся гладкоствольным вариантом широко известного «калашниковского» самозарядного карабина «Сайга-9».

«За последние годы «Сайга-9» показала себя как едва ли не лучший образец для развлекательной стрельбы, да и для обучения стрельбе — тоже. Она не портит металлические мишени. Из нее можно стрелять в закрытом тире. Я сам очень люблю этот карабин и даже учил свою жену стрелять именно из «девятки». Маленький вес, слабая отдача — «Сайга-9» для девушек, да и просто для начинающих стрелков идеальна!» — объявил собеседник ФАН.

Единственным препятствием для приобретения «Сайги-9» у наших стрелков становилось, как правило, отсутствие пятилетнего стажа владения «гладкостволом», дающего право получить разрешение на покупку нарезного оружия. При покупке TR9 эта проблема отсутствует.

В отличие от нарезной «Сайги», использующей самый массовый в мире пистолетный патрон 9×19mm Luger, TR9 создан под сертифицированные только в этом году ижевской компанией «Техкрим» патроны калибра 345 ТК для гладкоствольного охотничьего оружия.

Патроны 345 ТК нормально работают с магазинами, рассчитанными под патроны 9×19. Это обстоятельство, вместе с шумным успехом «Сайги-9», созданной «калашниковцами» на базе пистолета-пулемета «Витязь», во многом и предопределило появление TR9 Paradox.

Кстати, TR-9 внешне отличается от «Сайги-9» столь же мало, как и карабины TR3 от автоматов АК-12/АК-15.

Слово «Paradox» в названии TR9 указывает на использование в конструкции карабина особого вида сверловки канала ствола гладкоствольных ружей, разработанного и запатентованного еще в 1885 году англичанином Джорджем Фосбери. Смысл «Парадокса» в том, что вместо дульного сужения передняя часть канала ствола получала неглубокие нарезы с плавным заходом. Такая сверловка обеспечивает приемлемый бой дробью и при этом повышает кучность стрельбы калиберной пулей.

Важная деталь. При ограничении длины нарезного канала ствола участком длиной около 130 мм такое оружие, по российскому законодательству, формально является гладкоствольным. То есть оно может приобретаться гражданами, достигшими 18 лет и имеющими право на охотничье оружие.

«Интерес к карабину TR9 очень большой», — подчеркнул Виктор Онокой.

Отдельно стоит выделить потенциальную востребованность TR9 в такой новой дисциплине практической стрельбы, как Pistol Caliber Carbine. Отметим, что РСС на сегодняшний день — наиболее активно развивающаяся стрелковая дисциплина в мире.

«Впервые представленный на форуме «Армия-2019» гладкоствольный карабин TR9 под патрон 345ТК — полный клон «Сайги-9», кроме ствола с Paradox. Все магазины от «Сайги-9» и обвес подходят. Реальная возможность спортсменам, не достигшим пятилетнего стажа владения гладкоствольным оружием, приобщиться к фантастической дисциплине PCC в практической стрельбе!» — эти слова эксперта-консультанта концерна «Калашников» и, по совместительству, одного из самых титулованных российских стрелков Всеволода Ильина, являются, пожалуй, лучшей рекомендацией для нового карабина.

Ресурс — не менее 20 тысяч выстрелов

Сюрпризом для многих стало появление на «Армии-2019» новой итерации пистолета Дмитрия Лебедева, на сей раз — гражданской. Не меньшим сюрпризом стало и сообщение о том, что именно гражданская версия пистолета пойдет в серию первой.

В экспозиции концерна «Калашников» чуть ли не на самом видном месте красовался финальный прототип самозарядного пистолета для практической стрельбы SP1 под патрон 9×19mm Luger. В отличие от боевых «Лебедевых», прототип SP1 получил новой формы затвор. Если у первых он трапециевидный в сечении, то у SP1 он скорее квадратный.

Не факт, что на этом поиски «калашниковцами» формы идеального пистолетного затвора закончатся, но… Скорее всего, боевые пистолеты Лебедева тоже пойдут в серию с затворами, имеющими почти квадратный профиль.

Прототип SP1 оснащен съемными открытыми прицельными приспособлениями стандарта Glock. Его затвор имеет площадку для установки коллиматорного прицела. В SP1 применено двустороннее расположение органов управления.

Онокой пояснил, что SP1 будет выпускаться с ударниковым УСМ. Автоматика пистолета использует отдачу затвора, сцепленного со стволом, при коротком ходе ствола. SP1 получит рамку, изготовленную из высокопрочного алюминиевого сплава или высококачественной стали. В первом случае масса пистолета без патронов будет составлять 0,8 кг, во втором — 1,1 кг.

Рамка у пистолета фрезерованная, затвор — тоже. Длина ствола SP1 — 112 мм. Емкость магазина — 16 патронов. Ресурс пистолета — не менее 20 000 выстрелов.

Оружие имеет большой экспортный потенциал. Ну а в отечественные стрелковые клубы, как ожидается, первые серийные SP1 начнут поступать еще до конца текущего года.

В общем, неплохо. Единственное, что у нас в SP1 вызвало претензии, это деревянные накладки на рукоятку. Пистолет с ними смотрится весьма олдскульно и импозантно. Но, как нам кажется, сменные рукоятки из полимера, позволяющие адаптировать рукоятку пистолета под размер ладони конкретного стрелка, на SP1 были бы более уместны.

Крупнокалиберный позитив СВ-18

Разумеется, не обошлось в этом году на форуме и без демонстрации «Калашниковым» нового боевого стрелкового оружия. В роли такового выступила обновленная крупнокалиберная снайперская винтовка СВ-18, созданная как под отечественный патрон 12,7×108 мм, так и под патрон 12,7×99 мм (.50BMG) натовского образца.

Надо сказать, что в линейке стрелкового оружия, выпускаемого концерном «Калашников», крупнокалиберная снайперская винтовка ранее отсутствовала. СВ-18 призвана изменить эту ситуацию.

Ранее известная как КСВ крупнокалиберная винтовка «калашниковцев» в первый раз появившись на «Армии» еще в 2017 году. Будущая СВ-18 являлась инициативной разработкой и, согласно заявлениям представителей концерна, предназначалась для применения армейскими и полицейскими снайперами в любых погодных условиях при стрельбе на дальности до 1200 метров.

«Изюминкой» конструкции винтовки должна была стать возможность быстрой замены ствола со сменой типа патрона (12,7×108 мм или 12,7×99 мм НАТО). Также заявлялась возможность использования винтовкой стволов разной длины, включая ствол с интегрированным глушителем звука выстрела.

В зависимости от типа используемого боеприпаса, винтовка должна была применяться для поражения легкой бронированной техники, автомобилей, других образцов вооружения и военной техники на поле боя, а также личного состава противника, защищенного средствами индивидуальной бронезащиты, полевыми и импровизированными укрытиями, строениями. Таким образом, крупнокалиберная снайперская винтовка «калашниковцами» задумывалась не как классическая «снайперка», а как AMR — anti-materiel rifle.

КСВ/СВ-18 выполнена в компоновке «буллпап» и использует ручную перезарядку с продольно скользящим поворотным затвором. Прототип винтовки являлся однозарядным. К 2019 году у КСВ/СВ-18 появился двухрядный пятизарядный отъемный коробчатый магазин. Плюс к этому, «восемнадцатая» обзавелась удобным двусторонним предохранителем и изящным цевьем со слотами M-LOK для крепления дополнительного оборудования.

Текущий статус оружия технический консультант «Калашников Media» прокомментировал следующим образом:

«Работа над винтовкой продолжается. Винтовкой занимаются очень молодые ребята, которым эта тема очень интересна. Прямо сейчас идут активные заводские испытания СВ-18. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что результаты очень позитивные. СВ-18, наверное, можно еще считать прототипом. Но прототипом уже весьма надежным и точным».

Всеволод Ильин добавил к этому, что министерство обороны РФ пока СВ-18 не заинтересовалось (что, до завершения заводских испытаний инициативной разработки, как раз неудивительно). Но концерн «Калашникова» готов выпускать винтовку и для гражданского пользования, в частности — для стрелков-спортсменов, занимающихся высокоточной стрельбой.