Четырнадцать стран примут участие Международном рыбопромышленном форуме в Петербурге

Москва, 27 июня. Не менее 14 стран примут участие в Международном рыбопромышленном форуме, который состоится 10-12 июля в Петербурге.

Северную столицу России посетят представители профильных ведомств Шри-Ланки, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Болгарии, Намибии, Турции, Камбоджи, Японии, Мадагаскара, Сенегала, Индонезии, Южной Кореи, Исландии и Испании. Кроме того, в форуме будут задействованы руководители ряда международных рыбохозяйственных организаций. Главной темой мероприятия станет «Океан возможностей: природа, экономика, человек».

«Сотрудничество в рамках региональных рыбохозяйственных организаций давно показало свою эффективность в области сохранения рыбных запасов и стабильного промысла. Участие в обсуждении повестки форума, позволит провести дискуссию на высоком экспертном уровне», — пояснил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Отметим, что на форуме планирует выступить глава Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном и Черном морях Продовольственной и сельскохозяйственной ООН Абделла Сроур. Она будет обсуждать вопрос обнаружения и контроля судов, занимающихся незаконным промыслом. Генеральный секретарь Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) Анна Кристина Брусендорф станет спикером круглого стола «Арктика и Антарктика: ресурсный потенциал, запрет или рыболовство, элементы сотрудничества».

В понедельник, 10 июня, заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов встретился с полномочным министром, советником, руководителем экономического отдела посольства Республики Индонезия в РФ Эди Сухарто, чтобы обсудить вопросы проведения первого заседания российско-индонезийской рабочей группы по сотрудничеству в области рыболовства и морского хозяйства.