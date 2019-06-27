Салтыкова рассказала, от каких вредных привычек хочет избавиться

Москва, 27 июня. Известная певица Ирина Салтыкова призналась, что страдает от нескольких вредных привычек. В эфире «Русского радио» артистка рассказала, от каких зависимостей ей хотелось бы избавиться.

По словам Салтыковой, она не занимается спортом, при этом курит и иногда даже употребляет алкогольные напитки.

«Конечно, мечтаю избавиться от этих вредных привычек», — сказала певица в программе «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой».

Ведущая радиопередачи отметила, что в свои 53 года Салтыкова очень хорошо выглядит, и попросила артистку поделиться секретом молодости. Певица сообщила, что у нее нет каких-то особых тайн. Салтыкова подчеркнула, что не пользуется никакими инъекциями для поддержания свежего внешнего вида.

«Считаю этой ерундой. Предпочитаю маски, массаж», — заявила певица.

Кроме того, Салтыкова назвала сон важным условием внешней молодости. При этом артистка пожаловалась, что сама редко высыпается. Однако перед сном Салтыкова всегда выходит на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом, сообщает портал «Дни.ру». Певица живет за городом, и такая традиция помогает ей восстановить внутреннее равновесие.

Также Салтыкова сообщила, что лучшей терапией для нее являются хорошие книги. Читая художественную литературу, певица борется с усталостью, сообщает «Вечерняя Москва».

Кроме того, Салтыкова рассказала, почему культовый кинорежиссер Алексей Балабанов выбрал именно ее на роль в своем фильме «Брат-2». Певица отметила, что он был очень мудрым человеком и четко знал, чего хочет от актеров. По словам Салтыковой, Балабанов сразу заявил ей, что больше никого не видит в нужном образе, кроме нее.