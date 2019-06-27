В Совфеде прокомментировали теракты в Тунисе

Москва, 27 июня. Тунис не впервые становится местом совершения террористических актов, а радикальное подполье специально ищет людные туристические места для нападений. Об этом заявил замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя теракты в этой стране.

Ранее в столице Туниса прогремели два взрыва. Первый произошел возле посольства Франции, другой — на парковке Национального контртеррористического управления. По предварительной информации, взрывные устройства привели в действие террористы-смертники. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Андрей Климов отметил, что не рекомендует знакомым посещать те страны, по которым прошла «арабская весна».

«Я бы сегодня не взял на себя смелость давать рекомендации сразу всем туристам, но когда мои знакомые меня спрашивают, я не рекомендую ездить по тем местам, где проходила «арабская весна», — отметил сенатор в беседе с Nation News.

По его словам, в этих государствах до сих пор существует радикальное подполье, как бы службы безопасности ни пытались решить этот вопрос. Сенатор добавил, что методика радикалов известна — они специально ищут туристические места для нападений, чтобы добиться максимального освещения терактов в СМИ.

«Эти радикалы специально ищут туристические места. Им нужны взрывы в местах скопления людей», — сказал Климов.

Он считает, что туристам при составлении маршрутов путешествий стоит учитывать этот фактор. Сенатор подчеркнул, что террористы при нападениях охотятся не только на политиков, но и на группы людей, в которых много иностранцев.

Напомним, в посольстве МИД России сообщили, что граждане РФ не пострадали при взрывах в Тунисе.