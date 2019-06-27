Подручной Навального Гусевой грозит иск и штраф за клевету в фейковом видео о «рисовке» подписей в Петербурге

Замдиректора гимназии Выборгского района Елена Орлова, чье имя фигурировало в нашумевшем ролике Ольги Гусевой из штаба Навального в Петербурге, считает обвинение в фальсификации подписей клеветой. Женщина намерена отстаивать в суде свои честь и достоинство.

Провокационное видео, на котором показаны якобы «фальсификации» подписей, вышло 25 июня. В сюжете активистка ФБК Ольга Гусева обвиняет сотрудников администрации Выборгского района в фальсификации подписей в поддержку врио губернатора Александра Беглова.

На шестой минуте ролика Ольга Гусева говорит, что именно заместитель директора по АХЧ гимназии №61 Выборгского района Елена Орлова «решила заблокировать выход из администрации, а затем пыталась украсть камеру».

Но в ролике фигурирует не Елена Орлова, а совсем другая женщина.

После выхода видео Орловой на почту, указанную на сайте гимназии, стали поступать письма с обвинениями в фальсификации подписей.

Действия Ольги Гусевой наносят неоценимый вред репутации Елены Орловой, и она подала заявление в 25-й отдел полиции.

Журналистам Елена Орлова рассказала, что был телефонный звонок: после публикации разоблачения пойманная на вранье Ольга Гусева спохватилась и извинилась было перед педагогом, предложив написать пост-опровержение, а также вырезать компрометирующие фрагменты. Но женщина намерена идти в суд, кроме того, к иску хотят присоединиться и другие педагоги 61-й гимназии, чья репутация была задета.

Теперь менеджеру штаба Навального в Петербурге грозит обвинение в распространении заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство гражданина, а проще говоря — клевете. Это преступление, предусмотренное 128-й статьей Уголовного кодекса РФ. Клевета карается штрафом до 500 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 160 часов, а если допускается в СМИ или публичном выступлении — до миллиона рублей или работами на срок до 240 часов.

Сам глава города Александр Беглов после выхода ролика обратился в Следственный комитет с требованием проверить информацию из видео, а после выступил с заявлением, что не будет использовать в своей кампании 7 тыс. 500 подписей из Выборгского района, чтобы петербуржцы не сомневались в их чистоте.