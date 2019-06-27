МИД РФ и Ростуризм прокомментировали теракты в Тунисе

Министерство иностранных дел и Федеральное агентство по туризму РФ следят за развитием ситуации в Тунисе. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили представители ведомств. 27 июня телеканал Sky News Arabia сообщил о двух взрывах, прогремевших в столице Туниса — возле посольства Франции и здания МВД Туниса. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали как минимум четыре человека.

«Посольство находится в контакте с правоохранительными органами страны. Данных о пострадавших россиянах не поступало, посольство следит за развитием событий и даст соответствующий комментарий», — сообщил, отвечая на вопрос корреспондента ФАН, заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин.

В пресс-службе Ростуризма ФАН сообщили о том, что в данный момент уточняют информацию о ситуации в Тунисе.

«Мы сейчас тоже уточняем информацию, выясняем количество туристов и другие данные, следим за ситуацией. Больше пока на данный момент ничего не можем сказать», — сообщили ФАН в пресс-службе.

Представитель Федерального агентства по туризму прокомментировал возможность появления официальных рекомендаций не посещать африканскую страну для российских туристов. В пресс-службе пояснили, что инициатором подобных решений в случае необходимости является, как правило, министерство иностранных дел.



По предварительным данным, подрывы совершили террористы-смертники. В настоящее время все обстоятельства выясняются. Посольство РФ в Тунисе обратилось к находящимся в стране российским гражданам с просьбой «соблюдать меры предосторожности и проявлять повышенную бдительность».

В Тунисской Республике неоднократно происходили теракты, в том числе с жертвами среди туристов. В частности, в марте 2015 года в результате теракта в Национальном музее Бардо погибли более 20 человек. Буквально через три месяца произошел теракт на территории отеля Riu Imperial Marhaba, куда со стороны пляжа ворвался вооруженный террорист и расстрелял всех встретившихся ему на пути отдыхающих. В результате 38 человек погибло, 39 были ранены.