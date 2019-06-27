На форуме «Армия-2019» представили социальный портрет призывника будущего

Москва, 27 июня. Представители Минобороны РФ рассказали, каким видят призывника будущего для российской армии на военно-техническом форуме «Армия-2019», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Новая армия России, которая значительно трансформировалась по сравнению с 2012 годом, будет развиваться и дальше, а вместе с уровнем технологий систем вооружения будут подниматься и требования к призывникам, заявил на круглом столе форума «Армия-2019» Евгений Бурдинский, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ. Он рассказал, как изменился социальный портрет российского призывника с 2013 года и как он будет меняться в будущем.

Так, в российской армии стало меньше 18-летних парней: по сравнению с 2013 годом процент призывников этого возраста снизился с 23% до 14,8%, больше ребят продолжают обучение после школы, а уже после идут служить. Соответственно, выросло число призывников в возрасте от 20 лет – с 47 до 58%. Почти 65% россиян на момент призыва в армию уже учились или работали до этого, а людей со средним профессиональным образованиям в рядах призывников также стало больше – 53% вместо 44% в 2013 году.

«Растет доля граждан, для которых военная служба – это осознанный выбор. У нас сейчас совершенно другая армия, по сравнению с 2012 годом, и от службы не уклоняются, а получают образование и потом идут в войска, тем более, что у нас можно связать трудовую деятельность с прохождением службы», — отметили в Минобороны РФ.

Уклонистов, судя по докладу замначальника Генштаба РФ, стало значительно меньше: еще в 2006 году это было 12 тысяч человек, сейчас военкоматы насчитывают около 1,6 тысячи. В министерстве объясняют это повышением привлекательности военной службы. Бурдинский также напомнил, что в России действуют уже 17 научных рот, где призывники могут продолжать обучение по техническим и IT-специальностям, одновременно отдавая долг отечеству. Для спортсменов тоже есть своя альтернатива – пять спортивных рот, где сейчас служат и тренируется 370 человек. Среди них мастера спорта и КМС по каратэ, фехтованию, скелетону, спортивной борьбе. Многие ребята-армейцы – кандидаты в Олимпийские сборные России по своим видам спорта.

В Минобороны РФ напомнили и о молодежном движении «Юнармия» – в этом году количество юнармейцев в России перевалило за полмиллиона человек. По данным Минобороны, на военную службу уже отправились 1888 юнармейцев.

Евгений Бурдинский назвал главные требования к российскому призывнику будущего. По его описанию, это молодой человек с высшим или средним профессиональным образованием и соответствующей гражданской специальности (такие люди должны составлять 80% костяка призывников). Он должен быть годен к военной службе и иметь категорию А или хотя бы категорию не ниже Б-2 (годность с незначительными ограничениями), иметь спортивный разряд или знак о сдаче норм ГТО (спортивных парней ждут в количестве хотя бы не менее 60%).

«Это должен быть патриотически настроенный, высокомотивированный к военной службе молодой человек, рассматривающий ее как «социальный лифт», позволяющий в дальнейшем строить свою карьеру как в структурах органов власти, так и на предприятиях промышленности», – заключил Бурдинский.

Он призвал своих коллег в министерстве максимально использовать профессиональные навыки ребят-призывников и суметь раскрыть их таланты за 12 месяцев службы в российской армии.