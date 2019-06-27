Президент Туниса умер в возрасте 92 лет, пишут СМИ
Тунис, 27 июня. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси умер в четверг в военном госпитале вследствие тяжелой болезни. Что конкретно стало причиной смерти политика — не уточняется.
Об этом сообщили сразу несколько новостных агентств, включая Middle East Eye. Впрочем, официального подтверждения данной информации пока не поступало. Ранее сообщалось о срочной госпитализации президента Туниса.
Напомним, что в четверг в Тунисе произошел двойной теракт. Сразу два взрыва прогремели в центре столицы североафриканской страны, в результате чего пострадали от 2 до 4 человек. Число погибших на данный момент неизвестно.
Эс-Себси руководил Тунисом с 31 декабря 2014 года. После отставки президента Зимбабве Роберта Мугабе 21 ноября 2017 года Эс-Себси стал самым пожилым действующим президентом в мире.
#BREAKING: #Tunisia's President Beji Caied #Essebsi is dead. pic.twitter.com/aDGjkmGN5G— Aqsa News Agency (@AqsaNewsAgency) 27 июня 2019 г.