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Президент Туниса умер в возрасте 92 лет, пишут СМИ

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Президент Туниса умер в возрасте 92 лет

Тунис, 27 июня. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси умер в четверг в военном госпитале вследствие тяжелой болезни. Что конкретно стало причиной смерти политика — не уточняется.

Об этом сообщили сразу несколько новостных агентств, включая Middle East Eye. Впрочем, официального подтверждения данной информации пока не поступало. Ранее сообщалось о срочной госпитализации президента Туниса.

Напомним, что в четверг в Тунисе произошел двойной теракт. Сразу два взрыва прогремели в центре столицы североафриканской страны, в результате чего пострадали от 2 до 4 человек. Число погибших на данный момент неизвестно.

Эс-Себси руководил Тунисом с 31 декабря 2014 года. После отставки президента Зимбабве  Роберта Мугабе 21 ноября 2017 года Эс-Себси стал самым пожилым действующим президентом в мире.

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Автор: Антон Соколов
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