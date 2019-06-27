Парламентарии оценили идею Малькевича признавать семьи арестованных в США россиян как потерявших кормильца

Глава Фонда защиты национальных интересов Александр Малькевич призвал российские власти активнее помогать россиянам, незаконно удерживаемым в США и других странах, а их детей, оставшихся в России, материально поддерживать как семьи, потерявшие кормильца.

В четверг стало известно, что 30-летнюю россиянку Миру Тэраду, задержанную в хельсинском аэропорту в декабре прошлого года по запросу Интерпола, 20 июня все-таки экстрагировали в США. Там ее обвиняют в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Женщина эти обвинения отрицает. На Родине у нее остались дети.

А 6 июня федеральный суд в Канзасе приговорил гражданку РФ Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения, признав ее виновной в «похищении» собственных детей, которых она вывезла в Россию без согласия бывшего мужа-американца. Кроме того, женщину обвинили в вымогательстве в отношении экс-супруга. Сама Осипова утверждает, что бежала из США с тремя детьми, потому что бывший муж ее избивал. Сейчас ее дети находятся на иждивении у матери Осиповой.

Для семей граждан РФ, арестованных в США, просят пенсии по потере кормильца

«Я предлагаю нашим законодателям позаботиться о детях, чьи родители удерживаются правоохранительными органами других стран. Возьмем историю летчика Константина Ярошенко или Виктора Бута, той же Богданы Осиповой. Во всех этих случаях США похитили у российских семей кормильцев. Потеря кормильца — это когда глава семьи умер или без вести пропал. Когда мы говорим о таких вот задержаниях россиян за рубежом, судах и тюремных сроках, то это, по сути, такая же потеря кормильца, только на конкретное время. И каково, к примеру, матери Богданы Осиповой одной кормить и одевать троих ее детей, пока россиянку насильно изолировали от семьи? Я считаю, тут должно подключаться государство», — сказал Александр Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей.

Президент Фонда защиты национальных ценностей предложил депутатам и сенаторам разработать формы материальной и юридической поддержки для россиян, оказавшихся в беде, столкнувшись с произволом западных правоохранителей.

«А семьи, на годы лишившиеся кормильца из-за иностранного правосудия и невозможности ему противостоять, должны получать в это время пенсии от государства. Можно было бы дополнить закон о пенсии по потере кормильца пунктом, что потеря бывает вот такой, временной. Но здесь, конечно, решать нашим парламентариям. Главное, чтобы они что-то решили, и чтобы их помощь была реальная и действенная», — подчеркнул Малькевич.

В Совфеде предложили провести правовую экспертизу инициативы Малькевича

ФАН попросило прокомментировать инициативу главы Фонда защиты национальных ценностей заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова и члена комитета Госдумы по международным делам Виталия Милонова.

«Здесь есть моральная и правовая сторона дела. С точки зрения правовой, тут, конечно, должны специалисты посмотреть. Чтобы принять инициативу господина Малькевича, нужен федеральный закон или поправка к федеральному закону. Для этого, повторюсь, нужна серьезная правовая экспертиза, потому что потеря кормильца — это когда человека нет, а расширительное толкование, на мой взгляд, в данном случае будет неправильным. Но проблема, безусловно, есть. Не один Фонд защиты национальных ценностей занимается подобными делами. Я сам лично участвовал в делах о задержании граждан РФ за рубежом, и нам удавалось разрешить проблему. И здесь очень важно, чтобы семьям оказывали материальную помощь на адвокатов, юридическое консультирование и так далее», — сказал ФАН сенатор.

Андрей Климов рассказал, что вопрос защиты россиян за рубежом также обсуждался во время Евразийского форума, состоявшегося месяц назад.

«Там рассматривался вопрос о создании большого фонда или другого института, который бы системно обеспечивал защиту законных прав наших граждан, попавших в сложную ситуацию за рубежом. И эту инициативу поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Я предлагаю профильным комитетам Совфеда оценить инициативу Малькевича. А в моральном плане мы должны заниматься поддержкой наших граждан за рубежом более активно и профессионально. Не только меняя законодательство, но и создавая специальные институты, которые будут работать на практике», — добавил зампредседателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента.

Милонов обещал поддержать идею Малькевича в Госдуме

«Идея приравнять семьи граждан, попавших за решетку в США и других странах, к семьям, потерявшим кормильца, — правильная и весьма актуальная. Многие наши граждане, действительно, попадают в бедственное положение, столкнувшись с западной правоохранительной системой. Им требуются огромные деньги на адвокатов, а их семьи остаются без средств к существованию, лишившись на долгие годы кормильцев. Помощь государства в этом случае должна быть практической. Плюс люди должны знать и чувствовать, что они не одни со своей бедой, что государство о них позаботится», — заметил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Член думского комитета по международным делам предложил Александру Малькевичу направить его инициативу в парламент и правительство.