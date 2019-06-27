Ядовитая «черная вдова» укусила пенсионерку в московской квартире

Москва, 27 июня. Ядовитая «черная вдова» напала на пенсионерку и ее сына в квартире в Москве.

Токсикологи НИИ Склифосовского спасли пожилую женщину, которую укусил ядовитый паук каракурт, более известный как «черная вдова». Его яд может быть смертельно опасен для людей. По словам сына пенсионерки, он мыл полы и попросил мать пересесть на диван. В этот момент из щели выполз паук.

Мужчина отбросил паука, но тот попал на ногу пожилой женщине. Паук укусил ее, после чего нога пенсионерки начала быстро распухать. Ее сын служил в Средней Азии и предположил, что это может быть каракурт.

Пострадавшую незамедлительно доставили к токсикологам в НИИ Склифосовского. Мужчина привез к специалистам и самого паука в банке. Оказалось, что это, действительно, каракурт. Пенсионерке поставили капельницу, чтобы отек сошел как можно быстрее.

Сын пожилой женщины предположил, что, скорее всего, ядовитый паук попал в квартиру вместе с виноградом из среднеазиатских стран, которые часто покупает мать. Об этом пишет «Московский комсомолец».