Палеонтологи обнаружили в Крыму кости гигантской вымершей птицы

Симферополь, 27 июня. Палеонтологи обнаружили в Крыму кости гигантской доисторической птицы, масса которой составляла около 450 килограммов. Об этом говорится в исследовании Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН, опубликованном в Journal of Vertebrate Paleontology.

Кости гигантской доисторической птицы были найдены в пещере, которую обнаружили при строительстве трассы «Таврида». По словам ученых, кости принадлежат вымершей нелетающей птице Pachystruthio dmanisensis. Эти птицы населяли Крым и другие районы побережья Черного моря около двух миллионов лет назад. Масса птицы достигала 450 килограмм, а рост превышал 3,5 метра. По словам палеонтолога Никиты Зеленкова, останки доисторической птицы таких размеров впервые обнаружены в Северном полушарии.

«Мы пока не можем точно сказать, когда вымерли эти гигантские пернатые, однако они, скорее всего, исчезли не позже, чем 1,2 миллиона лет назад. В любом случае, их должны были видеть потомки первых прямоходящих людей, покинувших Африку», — пояснил Зеленков.

Результаты исследования костей гигантской доисторической птицы дают основание предполагать, что она умела быстро бегать. Данное предположение подтверждается другим останками древних животных, которые были обнаружены в крымской пещере. Гигантская птица жила рядом с крупными хищниками Ледникового периода, включая саблезубых кошек, а также гигантских гепардов и гиен.