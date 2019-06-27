Глава ЛНР рассказал о ходе второго этапа разведения сил в Станице Луганской

Луганск, 27 июня. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что разведение сил и средств конфликтующих сторон в Cтанице Луганской в Донбассе проходит без каких-либо нарушений.

Ранее военное ведомство ЛНР и Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили, что начали процесс разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской, расположенной в Донбассе.

По словам Пасечника, вторая фаза разведения осуществляется абсолютно планово.

«Никаких нарушений нет. Все идет пока без эксцессов», — рассказал глава республики журналистам по результатам встречи в Минске лидеров республик Донбасса и украинского политика Виктора Медведчука.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года. Внутриукраинский кризис пытаются разрешить также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но киевские власти систематически нарушают взятые на себя обязательства и обстреливают территории республик Донбасса.

В прошедшую среду в Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что группа украинских диверсантов, в число которых входили боевик «Правого сектора»1 (группировка запрещена в России) и киевлянка, готовили покушения на руководителей силовых структур ДНР.

1 Организация запрещена на территории РФ.