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Против руководства автодилера «Рольф» возбуждено дело о валютных операциях

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Против руководства автодилера «Рольф» возбуждено дело о валютных операциях

Москва, 27 июня. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда других топ-менеджеров. Все они подозреваются в совершении незаконных валютных операций с иностранной компанией с использованием подложных документов.

Следствие полагает, что в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями компаний «Рольф», «Рольф Эстейт» и кипрской «Панабел Лимитед» (все принадлежат Петрову) и незаконно перечислил деньги на счета «Панабел Лимитед». Для этого участники сговора использовали подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» акций «Рольф Эстейт», ранее принадлежащих «Панабел Лимитед». При этом цена сделки (4 млрд рублей) многократно превышала реальную стоимость акций.

«Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «Рольф» на счет кипрской компании «Панабел Лимитед», открытый в австрийском банке», — сообщает СК РФ.

Специалисты Следственного комитета и сотрудники ФСБ России проводят обыски в офисах «Рольфа» в Москве и Петербурге, а также допрашивают сотрудников компании.

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Автор: Антон Соколов
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