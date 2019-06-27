Москва, 27 июня. Санкции ЕС в отношении России являются неконструктивными играми Совета Европы, они в принципе не являются законными, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин во время брифинга, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В четверг, 27 июня, Совет Европейского союза продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года. Таким образом, ограничительные меры против Москвы будут действовать еще полгода. Они касаются энергетической, оборонной, финансовой сфер экономики.

МИД РФ прокомментировал продление Европой антироссийских санкций.

«Мы санкции не инициировали, это неконструктивные игры Совета Европейского союза, это их дело. Мы считаем, что в принципе санкции не являются законными», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства России.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что антироссийские санкции со временем должны быть отменены. По словам Могерини, ЕС должен будет снять санкции с России, когда придет время, однако к настоящему моменту не сформировались необходимые для этого условия.

Также она подчеркнула, что европейский союз «сохраняет единство в отношении продления санкций» потому, что нет «позитивного развития ситуации на месте».

20 июня Евросоюз продлил действие экономических санкций против России. Кроме того, Совет ЕС на год продлил «крымский» пакет антироссийских санкций, ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя.

Комментируя решение ЕС, депутат Государственной думы РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что продление санкций свидетельствует об отсутствии здравого смысла, страну нельзя заставить отказаться от своих территорий, людей и истории. Решением Евросоюза по санкциям, отметила она, движет «отсутствие здравого смысла, а также оправдание своих фобий и амбиций».

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине и ситуации вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после проведенного там референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений.