После теракта в Тунисе сенатор Ковитиди посоветовала россиянам отдыхать на родине

На сегодняшний день многие места за рубежом потенциально опасны для российских туристов. Об этом свидетельствует и теракт в Тунисе. Поэтому в целях безопасности россиянам лучше отказаться от поездок в нестабильные регионы. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

«В XXI веке на карте мира регулярно продолжают возникать горячие точки. Похоже, в одну из них может превратиться и Тунис. По какой причине и кому это выгодно — отдельный разговор. Главное — мы должны понимать, что сегодня было бы безопаснее отдыхать на территории Российской Федерации», — подчеркнула собеседница ФАН.

По ее словам, ярким примером того, что сегодня следует быть осторожней, выбирая место для отдыха, стали события, произошедшие недавно в Грузии.

«И вот только что прогремел взрыв возле французского посольства в Тунисе», — сказала сенатор.

По информации, предоставленной МИД РФ, граждане России при теракте не пострадали, отметила Ковитиди.

«И тем не менее я настоятельно рекомендую нашим согражданам быть очень осторожными, выбирая место для своего летнего и не только летнего отдыха. Лучше избегать мест, где может обостриться ситуация. К таким местам относится и Северная Африка», — резюмировала собеседница ФАН.

27 июня, согласно сообщению арабского телеканала «Аль-Хадас», в центре столицы Туниса прогремело два взрыва. В результате погиб один полицейский, еще несколько человек получили ранения.

Предположительно, теракт совершили два террориста-смертника. Первый взрыв прогремел на оживленной улице рядом с посольством Франции и зданием МВД. Была подорвана полицейская автомашина. Вскоре в том же районе смертник не смог пройти в здание управления по борьбе с терроризмом и подорвал себя на автостоянке, где могли находиться люди.

26 июня 2015 года в городе Сус на севере Туниса произошел самый кровавый за историю государства теракт. Исламист подобрался со стороны моря на пляж пятизвездочных отелей и расстрелял из автомата отдыхающих. Погибло 39 человек, столько же было ранено.