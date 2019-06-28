Министр энергетики Сирии рассказал о восстановлении электричества в Алеппо

Дамаск, 28 июня. Министр энергетики Сирии Мохамед Зухайр Харботли сказал, что города города Нубль и Аз-Захра, расположенные к северо-западу от Алеппо, получат электричество после завершения строительства станции мощностью 30 МВт и стоимостью 6 миллиардов фунтов. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Во время осмотра станции министр сказал, что работа по подключению электричества к фидерной станции этих двух городов завершена, работа по расширению сетей низкого и среднего напряжения и завершению установки трансформаторных центров (630 кВА) для каждого центра также н финальной стадии.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Министерство электроэнергетики также создало 12 центров передачи услуг в освобожденных районах терроризма в городе Алеппо, каждый из которых имеет 630 (кВА).

Во время поездки министра электричества центры были введены в эксплуатацию, и началось освещение этих кварталов, где эти центры были оборудованы при участии кадров и техников из центральной администрации и провинций Хомса и Хамы.

В заявлении для журналистов министр Харбоутли пояснил, что министерство разработало план по возобновлению поставок электроэнергии во все районы, пострадавшие от терроризма, и что электроэнергетическая компания Алеппо с работниками, приехавшими из компаний в Хомсе, Хаме, Тартусе и Дамаске, в Алеппо, готова помочь восстановить электрическую сеть, чтобы подзарядить электричество для станции Аль-Хайят в соответствии со сроками. Материалы и оборудование, необходимые для технического обслуживания, не будут поступать на склады министерства, они будут напрямую перемещаться на рабочие места.

Инженер Мохамед Салех, директор энергетической компании в Алеппо, сказал, что последовательным образом продолжается работа по освещению всех районов, пострадавших от терроризма.