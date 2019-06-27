Националисты просят Латвию выйти из ПАСЕ после возвращения России

Рига, 27 июня. Национальное объединение Латвии намерено призвать власти страны приостановить членство в ПАСЕ в знак протеста против возвращения России.

По словам националистов, Латвия должна ждать, «когда Россия вернется к соблюдению международных прав и образующих принципов ПАСЕ». О каких конкретно принципах идет речь, они уточнять не стали, передает Delfi

Напомним, что ранее ПАСЕ проголосовала за восстановление всех прав российской делегации. После этого семь стран покинули летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы — Украина, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Польша и Словакия.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, еще на стадии обсуждения резолюции «русофобская часть» ПАСЕ внесла не менее 200 поправок, в надежде сорвать голосование за документ. Все они в итоге были отклонены. Матвиенко подчеркнула, что, несмотря на все старания украинской стороны и ее союзников, «здравый смысл» в итоге возобладал. При этом она добавила, что критики России никуда из ПАСЕ не делись, поэтому российской делегации нужно быть готовой к тому, что давление на нее продолжится.

Российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.