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Алибасов снимется в фильме Барецкого «Брат-3»

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Алибасов снимется в фильме Барецкого «Брат-3»

Москва, 27 июня. Продюсер Бари Алибасов примет участие в съемках фильма Стаса Барецкого «Брат-3». Об этом сообщил PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

По его словам, частично профинансированные съемки фильма «Брат-3» начнутся в подмосковном Красногорске в конце июля 2019 года. 

«По сюжету фильма «Брат-3» главным героем является младший брат. Он поклонник творчества группы «На-На» и мечтает попасть на «Дом-2». Поэтому в фильме будет играть музыка группы», — объяснил Барецкий.

Он отметил, что по сюжету фильма одной из главных героинь является девушка-киллер, которая убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса.

«Бари Каримович будет играть главного продюсера России. Его тоже будут пытаться убить, но ничего не выйдет», — отметил Стас Барецкий.

Ранее сообщалось, что в съемках картины примет участие бывший боец Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан», который бежал из России, а после был выдан Финляндией. Дацика судили за ограбления салонов сотовой связи. Однако, по словам Горжанкина, от этой идеи пришлось отказаться, так как «на творческие планы повлияли рекламодатели».

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Автор: Сергей Петров
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