Россия выступает против иностранного вмешательства в дела Судана

Москва, 27 июня. МИД России призывает все политические силы Судана к урегулированию ситуации в стране мирными средствами через национальный диалог. Об этом заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

«С самого начала кризиса в Судане призываем все политические силы страны урегулировать ситуацию через инклюзивный диалог, исходим из того, что решение внутрисуданских проблем это дело самих суданцев. Считаем неприемлемыми попытки вмешательства в ситуацию в Судане извне», — сказал Кожин.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей сообщил, что США активно вмешиваются в дела африканских стран. Вмешательство осуществляется через организацию National Endowment for Democracy, которая признана в РФ нежелательной. Данная организация активно продвигает интересы Вашингтона в Кении, Судане, Руанде и Замбии.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные протестные акции. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности и помещен в тюрьму. После этого суданские военные сформировала переходный совет, который возглавил генерал Абдельфаттах аль-Бурхан. Генерал заявил, что переходный совет будет действовать два года, власть в Судане будет передана гражданскому правительству. Однако жители Судана продолжают мирные акции протеста, требуя передать власть гражданскому управляющему органу.