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СМИ сообщили об экстренной госпитализации президента Туниса

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СМИ сообщили об экстренной госпитализации президента Туниса

Тунис, 27 июня. Глава Туниса Беджи Каид Эс-Себси был доставлен в медицинское учреждение в четверг на фоне резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщает телевизионный канал Al-Hadath.

Причины госпитализации и другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, в четверг днем два взрыва прогремели в центре тунисской столицы. Согласно данным арабского телеканала Sky News, за двумя атаками стоят смертники. Первый взрыв произошел возле полицейского автомобиля на оживленной улице Хабиба Бургиба — в 100 метрах от посольства Франции.

По предварительным данным, во время первого взрыва различные ранения получили два сотрудника службы безопасности. По сведениям других ресурсов, пострадали четыре человека. Данные о жертвах уточняются.

Второй взрыв прогремел возле офиса антитеррористического подразделения правоохранительных органов Туниса.

В посольстве Российской Федерации в африканской стране сообщили, что граждане России не пострадали при взрывах.

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Автор: Сергей Петров
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