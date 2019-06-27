Десятиклассник вытащил свою бабушку из иллюминатора горящего Ан-24

После крушения самолета Ан-24 в Бурятии в салоне началась паника и давка, однако большинство пассажиров пыталось не только спасти себя, но и помочь друг другу выбраться. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал один из пассажиров, десятиклассник Никита Ахмедов. Сам школьник спас жизнь своей бабушке, вместе с которой летел: парень силой вытолкнул ее в иллюминатор.

«Была аварийная посадка, об этом объявили. Сели довольно жестко, это показалось мне подозрительным, но я подумал: наверное, это обычное дело. Потом лопнуло шасси, загорелся двигатель. Самолет, так как шасси отпало, перекатило на правую сторону, он стал неуправляемым», — рассказал Никита Ахмедов.

По словам пассажира Ан-24, последствия крушения самолета могли оказаться более трагическими.

«Мы съехали со взлетной полосы на траву, потом на гравий, самолет начало трясти сильно, потом мы врезались в очистные [сооружения], задели грузовик ЗИЛ, зеленый такой, старый. А рядом стоял большой бензовоз. Я не знаю, конечно, каким чудом мы его не зацепили», — добавил собеседник ФАН.

Никита Ахмедов рассказал: когда стало понятно, что нужно срочно покидать салон, он воспользовался иллюминатором в передней части салона, в котором кто-то из других пассажиров уже выбил стекло.

«Я увидел, что все начали паниковать, сразу вытащил бабушку — поломал пару кресел и вытащил ее», — пояснил Никита.

По словам спасенной бабушки, Тамары Ахмедовой, ее внук очень быстро сориентировался и контролировал весь процесс.

«Я обратила внимание, что самолет выскочил за пределы посадочной полосы. Я ударилась грудью и решила, что у меня позвоночник сломался. Я так испугалась. И потом уже внук контролировал процесс, мы бросили вещи, и он меня вытаскивал, за волосы тащил», — рассказала она.

Пассажирка отказалась от госпитализации, несмотря на поврежденные при эвакуации через иллюминатор плечи, лоб и нос: Тамара Ахмедова работает адвокатом, и завтра ей нужно присутствовать на очередном судебном процессе. Ее внук не пострадал, несмотря на экстремальный способ эвакуации.

«Мы чуть не застряли с ним в этом иллюминаторе и потом просто выпали. Там даже трапа не было. Если бы не внук… Я вообще не знаю, как он меня вытащил. Повсюду уже был черный дым, а у меня еще операция на легких была. Я задыхалась, и он меня просто выпинывал оттуда (из салона самолета через иллюминатор. — Прим. ФАН)».

Еще одна пассажирка, летевшая этим рейсом, Светлана Агеенко, почти не помнит происходившего после посадки. Женщина сейчас находится в больнице, куда с травмой госпитализирована ее дочь.

«Упал самолет. Все быстро произошло, я не успела ничего понять», — рассказала собеседница ФАН.

По последним данным, число пострадавших в результате крушения Ан-24 увеличилось до 22 человек. В результате ЧП погибли два пилота. В Нижнеангарске, где произошла трагедия, введен режим чрезвычайной ситуации. Пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24, по информации МЧС, полностью ликвидирован.