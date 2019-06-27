Террористы продолжают нагнетать обстановку в сирийском Идлибе, сообщили в МИД РФ

Москва, 27 июня. Террористы продолжают нагнетать обстановку в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Речь идет о террористах группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой альянсом боевиков «Джебхат ан-Нусра»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ред.). Как отметил Артем Кожин, террористы полностью игнорируют введенный режим тишины и наносят удары по жилым кварталам.

«В центре внимания остается ситуация в Идлибской зоне деэскалации. Действующие там террористы группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» и союзные ей бандформирования продолжают обстрелами и атаками нагнетать напряженность в Идлибе, держать в страхе мирных жителей», — сказал Артем Кожин.

Он отметил, что 20 июня российская межведомственная делегация посетила Дамаск. В рамках этого визита состоялась встреча с президентом Сирии Башаром Асадом.

На политическом треке сирийского урегулирования есть основания для оптимизма по части завершения формирования и запуска Конституционного комитета, добавил представитель МИД России. При этом, отметил он, МИД РФ обратил внимания на критические выпады в адрес России со стороны главы оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насра аль-Харири.

«Аль-Харири возложил на Россию ответственность за эскалацию напряженности в Идлибе, обвинил РФ в нанесении неизбирательных ударов. Он заявил, что запуск Конституционного комитета лишен смысла. Подобные высказывания контрпродуктивны. Возникают сомнения в намерениях оппозиции Сирии», — сказал Артем Кожин.

Он добавил, что Москва продолжает следить за ситуацией, разворачивающейся вокруг лагеря беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии. По его словам, за прошедшие две недели лагерь покинули 1,5 тысячи человек.

«Готовы к продолжению работы со всеми сторонами, заинтересованными в окончательном решении проблемы лагеря», — отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

1 Организация запрещена на территории РФ.