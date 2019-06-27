В МИД РФ заявили, что Россия будет способствовать наказанию виновников крушения МН17

Москва, 27 июня. Россия будет способствовать тому, чтобы наказать реальных, а не назначенных виновников трагедии с рейсом МН17, который разбился на территории Донецкой области в 2014 году. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин во время брифинга, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отметим, что ранее фонд авиакатастрофы МН17 от имени родственников жертв трагедии выступил с призывом отложить восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Мы понимаем чувства родственников жертв трагедии, однако подобные обращения фактически равноценны стуку в открытую дверь», — заявил Кожин.

Заместитель директора департамента отметил, что Россия оказывала содействие Нидерландам с первого дня трагедии, но беспрецедентный объем данных, полученных от РФ, упорно игнорируется. Кроме того Кожин подчеркнул, что в адрес Украины не возникает никаких обвинений в связи с незакрытием неба.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек, находившихся на борту Boeing 777. Украина обвинила в случившемся ополченцев Донбасса, но те заявили, что не располагают вооружением, позволяющим сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин авиакатастрофы была сформирована Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Нидерландов. В мае 2018 года ССГ представила доклад, согласно которому рейс МН17 был якобы сбит выпущенной из ЗРК «Бук» ракетой, находящейся на вооружении 53-й зенитно-ракетной бригады РФ.

Позднее Россия представила доказательства, указывающие на причастность Украины к трагедии. Как показало российское расследование, упомянутая выше ракета после распада СССР перешла на вооружение Украины и не возвращалась на территорию РФ. Все собранные Россией материалы были направлены в Нидерланды, однако там их проигнорировали.

Отметим, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство в связи с результатами работы Совместной следственной группы. Он считает расследование политизированным и антироссийским. Мохамад обратил внимание на тот факт, что следователи объявили Россию виновной в крушении Boeing 777 еще до изучения материалов дела.