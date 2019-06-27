Эксперт рассказал, на что США тратят деньги в Африке под видом распространения демократии

Москва, 27 июня. Власти США нередко вмешиваются во внутренние дела других стран, организовывая цветные революции, и Африка не является исключением. Такое мнение выразил ведущий аналитик Фонда защиты национальных ценностей Николай Пономарев.

По его словам, зачастую США действуют не напрямую, а через различные фонды и НКО. Причем некоторые из них даже не скрывают своих мотивов, регулярно публикуя отчеты. К таким организациям, в частности, относится фонд National Endowment for Democracy (NED), который формально призван распространять демократию. В действительности же NED действует крайне избирательно и не трогает страны, являющиеся американскими союзниками, вроде Саудовской Аравии.

В 2018 году фонд National Endowment for Democracy выделил почти 24,7 млн долларов на 277 африканских проектов. Больше всего NED тратит на «демократизацию» Зимбабве (2,5 млн долларов на 25 грантов), Кении (2,4 млн долларов на 14 грантов) и Нигера (2,3 млн долларов на 28 грантов). Не остаются без внимания также Конго (1,8 млн), Нигерия (1,5 млн), Мали (1,3 млн) и Эфиопия (1 млн).

Гранты выделяются по нескольким направлениям: борьба частного сектора с коррупцией, активность в развитии восточноафриканского сообщества, содействие в борьбе с экстремизмом, поддержка гражданского общества и создание сетей политических активистов.