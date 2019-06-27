На форуме «Армия-2019» представили онлайн-игру «Калибр» с героями российского спецназа

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» проходит бета-тест новой тактической онлайн-игры от российских разработчиков, создателей знаменитых World of Tanks и World of Warships. Онлайн-экшен «Калибр» посвящен современному спецназу, и первыми персонажами стали бойцы элитных подразделений российских войск специального назначения. О том, как и для кого создавалась игра про «хороших парней», Федеральному агентству новостей рассказал Александр Зезюлин, представитель компании-издателя Wargaming.

— Александр, как на форуме от министерства обороны России появился игровой стенд и почему к вам стоят очереди из военных и бизнесменов?

— Мы привезли на форум «Армия-2019» новую игру «Калибр», продолжение серии игровых проектов, достоверно изображающих военные конфликты. Самые популярные наши игры — World of Tanks и World of Warships — отображают реальность событий Второй мировой войны. В них мы дотошно, с желанием сохранить аутентичность передали вид военной техники, чтобы пользователи всего мира могли ее изучить и оценить. Создавая «Калибр», мы пошли тем же путем, но в качестве объекта выбрали войска специального назначения. Сейчас мы готовимся к старту на российском рынке, поэтому половина игровых бойцов — это российский спецназ, представители ФСБ, «Альфа», «Вымпел», ССО ВС России. В игре также есть оперативники из Германии, Польши, США и других стран, так что подбирается мировая сборная. Бойцы спецназа отображаются в игровой реальности с той же точностью, что и военная техника в наших предыдущих продуктах, помогает нам в этом игровое подразделение компании 1С Game Studios. Они известны своей игрой про Вторую мировую войну «Ил-2 Штурмовик». У них такой же подход, как у нас: они болеют дотошностью и любовью к исторической правде в деталях игры, так что мы с ними совпали.

— Кто вас консультировал при создании игры?

— У нас есть собственный штат военных консультантов, а коллеги из 1С общаются с производителями оружия, с сотрудниками действующих спецподразделений и ветеранами боевых действий. Поэтому все игроки прорисованы у нас максимально реалистично: форма одежды, экипировка, оружие выглядят именно так, как в действительности. Мы хотели добиться такого эффекта, чтобы у военного или у человека, который интересуется этой темой, не было отторжения и ощущения «клюквы». Собственно, именно поэтому мы проводим свой бета-тест игры на форуме от министерства обороны России и в нашу игру здесь играют сами военные.

— И что говорят реальные спецназовцы или другие военные?

— Кому-то очень нравится, кто-то сажает детишек поиграть вместе — это для нас очень ценно. Кто-то указывает на недостатки, потому что у военных есть своя профессиональная деформация: они хотят, чтобы всего было больше. Чтобы точнее обстановка, сложнее поведение игрока и противника. Но у нас и не было задачи удовлетворить этой игрой людей, которые прошли реальные боевые действия. Наша задача: передать дух боевых операций тем, кто в них никогда не поучаствует, — «диванным» спецназовцам. Как игра World of Tanks создавалась для «толстых лысеющих мужиков», как мы шутили, для нас самих, так и эту игру мы сделали для себя — мужчин в возрасте 30+, тех, кому интересна милитари-тема.

Наша сильная сторона — это максимальный реализм. Игра, где российский спецназ так достоверно изображается, впервые появилась в игровой индустрии. Мы представили российскую военную машину в лучшем виде, и нет игры, где это было бы так сделано. Да, есть игры с участием персонажей русского спецназа, но они не настоящие, «клюквенные». Играя за них, гордости за страну не испытаешь. Мы сделали «Калибр», чтобы можно было поиграть за настоящих хороших парней. Такими мы представили наших спецназовцев разных подразделений. У нас показаны представители элитных подразделений в исторической перспективе — с 2004 года.

В игре, помимо оружия самих бойцов, есть военная техника: в одной из сцен спасать спецгруппу приезжает танк, в другой миссии нас спасает вертолет, в еще одном варианте мы сопровождаем машину «Тигр», также в игровых сценах есть военные машины, танки, бронетранспортеры.

— В какие игровые переплеты попадают ваши персонажи, похоже ли это на современные боевые действия?

— На мониторах у нас та же картинка с Ближнего Востока, где сейчас наша российская армия. Но в игре это условный Ближний Восток и сражаемся мы с условными террористами: плохие парни нарисованы очень условно, мы не обозначаем их внешность, религиозную принадлежность. В игре сейчас два режима. Один — это командный бой с другими игроками против искусственного интеллекта. Каждое подразделение представлено четырьмя бойцами: штурмовиком, бойцом поддержки, снайпером и медиком. У игроков не фантастические, а вполне реальные боевые задачи: найти террориста, отобрать у него радиопередатчик, оборонять его, расчистить дорогу для конвоя, разминировать взрывчатку — из таких заданий составлены миссии. Залог победы — верный выбор позиции, грамотная оценка ситуации и слаженность действий.

Второй режим: команда на команду, где игроки по четыре человека с каждой стороны выясняют, кто лучше. Они заходят на пустую карту и пытаются захватить точку или обезвредить противника. Это соревновательный режим, и он пока второй по популярности: все-таки игроки предпочитают сюжетные боевые задачи. Еще есть режим «сюжетный плюс», когда мы предлагаем операцию против искусственного интеллекта повторить в сложных условиях: ограничиваем патроны, доступ к ресурсам, чтобы команда играла заодно, именно как спецподразделения, а не отдельные «Рембо».

Дальше будем придумывать другие варианты. Пока что мы завершили серии успешных альфа-тестов: в них приняли участие 50 000 игроков, сыграли более 1,5 млн боев. С 5 мая серверы игры работают в режиме 24 на 7 и регулярно обновляются, сейчас стартовал закрытый бета-тест игры. «Калибр» делается уже более двух лет, сейчас на «Армии-2019» мы устраиваем первый публичный показ для массовой аудитории, здесь же приглашаем на тестирование. Надеемся выпустить ее в окончательном варианте уже в этом году. Игра будет массовая — для тех, кому игры нравятся, но кто при этом не покупает себе для них навороченный комп. У игры низкие системные требования, она будет хороша и при этом доступна с недорогих или старых компьютеров. Мы не ставили себе цель соревноваться с играми с бюджетами в 100 млн долларов. Мы про другое.

— А была цель повысить интерес к российской армии и спецвойскам?

— Игра сама по себе центр притяжения, и вокруг нее неизбежно «нарастают» увлечения, общение, интерес к теме милитари. Мы знаем это по примеру World of Tanks: у нас есть опыт взаимодействия аудитории этой игры с музеями танковых войск, когда посещаемость этих музеев после выхода игры выросла в России в несколько раз. Я не могу предсказать, что изменит игра «Калибр»: может, люди будут больше интересоваться стилем одежды милитари или будут играть больше в пейнтбол и страйкбол, может, будут больше читать военную историческую литературу. Мы уже сейчас на ресурсах «Калибра» в соцсетях выкладываем научно-популярные материалы о современном вооружении и спецслужбах. Их с удовольствием читают люди, которые ждут игру.

Тестировщиком игры «Калибр» может стать каждый участник форума «Армия-2019». Напомним, что с 28 по 30 июня площадка форума в парке «Патриот» открыта для массовых посещений.