Россияне не пострадали при взрывах в столице Туниса

Тунис, 27 июня. Россияне не пострадали при взрывах, которые прогремели в столице Туниса 27 июня. Об этом сообщили в посольстве РФ в Тунисе.

В дипломатическом представительстве отметили, что находятся в контакте с компетентными органами. Пока сведений о пострадавших россиянах не поступало, передает ТАСС.

Напомним, днем 27 июня в столице Туниса прогремели два взрыва. Первый произошел возле французского посольства, а второй — на парковке Национального контртеррористического управления. Предполагается, что взрывные устройства привели в действие террористы-смертники. Кто стоит за атакой, пока неизвестно. По последним данным, при взрывах погиб один полицейский, еще девять человек получили ранения.

Отмечается, что первое взрывное устройство сработало на оживленной улице Хабиба Бургибы, которая расположена в туристическом центре столицы Туниса. Кроме того, рядом с местом происшествия находится торговый центр.