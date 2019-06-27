МИД РФ призывает политические силы Венесуэлы продолжать поиски мирного решения

Москва, 27 июня. РФ призывает все политические силы Венесуэлы продолжать совместную работу по поиску мирного решения путем инклюзивного диалога. Об этом сообщил на брифинге в четверг заместитель директора департамента печати МИД России Артем Кожин.

«Вновь обращаемся ко всем конструктивно настроенным политическим силам Венесуэлы с призывом продолжать совместную работу по поиску мирного решения через инклюзивный диалог, без ультиматумов и предварительных требований», — отметил российский дипломат.

При этом Кожин отметил, что международное сообщество должно содействовать этим усилиям, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось, что Управление ООН по правам человека и официальный Каракас договорились о постоянном присутствии представителей международной организации в латиноамериканской стране.

Напомним, в латиноамериканской стране возник кризис после смерти президента Уго Чавеса в 2013 году. По вине американских властей ситуация затянулась, и в январе текущего года обстановка в стране резко ухудшилась, когда лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны, выступив против единственного легитимного главы государства Николаса Мадуро.

Вашингтон поддержал своего ставленника Гуайдо. Примеру американцев были вынуждены последовать их союзники в Латинской Америке.