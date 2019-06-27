Террористы в Идлибе пытаются «столкнуть лбами» Турцию и САА

Боевики террористических группировок, базирующихся в идлибской зоне деэскалации, используют турецкие наблюдательные посты для провокаций против САА. При этом турки словно не замечают боевые расчеты, обстреливающие армию Сирии прямо у них под носом.

Ранее боевики из коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» (состоящей из группировок так называемой «умеренной оппозиции») опубликовали видео обстрела позиций САА в районе деревни Хувейз. Судя по положению стрелявших (и бурно радующихся после попадания) боевиков, они находятся буквально в нескольких десятках метров от турецкого наблюдательного пункта в районе деревни Шер-Магар.

Напомним, этот наблюдательный пункт в Шер-Магаре стал причиной крупного скандала пару недель назад, когда попал под обстрел САА. Тогда турецкая сторона обвинила официальный Дамаск в организации нападения на пункт мониторинга ситуации в идлибской зоне деэскалации. Однако теперь появляются новые данные анализа, которые свидетельствуют о том, что террористы спокойно действуют вблизи Шер-Магара, и турецкие наблюдатели даже не сообщают об этих обстрелах.

It seems that HTS/jihads are firing atgm rounds near the Turkish observation point into SAA territory. This shows how the Turkish observation points are a safe zone for terrorist groups such as HTS etc. pic.twitter.com/8sITAgGtVW — AFA767 (@AFA7671) June 26, 2019

Из видео следует, что точка съемки расположена значительно выше цели — трех домиков близ дороги, разделяющей населенные пункты Аль-Хувейз и Аль-Хария. Цель находится на расстоянии не более четырех километров от турецкого наблюдательного пункта, а видеосъемка велась из точки, расположенной примерно в 200 метрах от самого Шер-Магара. Судя по всему, позиция ПТРК боевиков находилась около края большого уступа в невысокой горной гряде Джебель аз-Завия.

Стоит отметить, что у сирийских сил нет реальных поводов обстреливать турков — наблюдательные пункты не замечены в прямой поддержке боевиков и военные на них уж конечно ни при каких обстоятельствах не открывают огонь по САА. Однако теперь очевидно, что огонь велся по террористам, которые действовали из этого района.

Действия САА против террористов вполне оправданы и закономерны — работающие «под крылышком» у Турции боевики «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» (именно это название кричат боевики, обстрелявшие позиции САА в Аль-Хувайзе), оказавшиеся в районе наблюдательных пунктов, получают отпор от военных. Заявления турецких сил об «организованных обстрелах» в очередной раз указывают на стремление предотвратить падение террористического анклава в Идлибе.

Действия боевиков могут быть и вполне сознательной политической провокацией с целью создать напряженность между Дамаском и Анкарой, чтобы осложнить работу участникам астанинского процесса, считают эксперты.

Примечательно, что немногим позже появились сведения о планах боевиков нанести удары по турецким наблюдательным пунктам №9 и №10 на юге Идлиба — и одновременно провести очередную провокацию с «видеосъемкой последствий применения химоружия».

Ситуация с обстрелами турецких наблюдательных пунктов вполне может объясняться провокацией со стороны боевиков, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что не исключает, что военнослужащие САА могли «временно забыть» про турков, отражая нападения боевиков.

«Возможна и провокация — боевики хотят, чтобы Турция более активно занималась их защитой, так что они могут проводить «операции под фальшивым флагом», чтобы создать какую-то турецкую реакцию. Для турецкой политики Идлиб — достаточно мелкий вопрос, и турки могут решиться на активные действия скорее в порядке акции возмездия», — предполагает Рожин.

Рожин напомнил, что конфликтные ситуации, когда турецкие силы оказывались под ударом САА и ее союзников, возникали неоднократно, и в некоторых случаях поводы были куда острее.

«В прошлом году, например, были удары к востоку от Идлиба, когда обстреляли турецкую колонну, там погиб турецкий военнослужащий, были перестрелки между иранскими силами и турками в районе Хан-Шейхуна, — напомнил военный эксперт. — Но это все не приводило к значительным последствиям, подобные ситуации обычно гасили — обе стороны показывали, что это недостаточно существенные моменты, чтобы портить сложившиеся отношения».

Вряд ли в этот раз будет иначе — рядовые военнослужащие САА могут быть настроены по отношению к Турции крайне враждебно, считать турков оккупантами, которые помогают террористам убивать их товарищей, однако политическое руководство в Дамаске и командование САА отлично осознают необходимость сотрудничества с Турцией.

Между тем присутствие наблюдательных пунктов в районах, из которых действуют боевики, не должно быть поводом отказаться от противодействия террористам, подчеркивает доктор военных наук, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Турецкие военные там поддерживают силы «Свободной сирийской армии», арабские формирования, которые противодействуют САА и воюют против курдов. То, что группировки ССА сознательно обстреливают силы Дамаска, чтобы спровоцировать их на удар по районам наблюдательных пунктов, вполне возможно — террористы надеются на ответный удар турков, — предположил Матвийчук. — Такая игра отмечается уже не в первый раз, были стычки между САА и турками».

Однако армия должна отвечать на любые нападения со стороны террористов, подчеркнул военный эксперт — это важнейший принцип ведения боев против незаконных вооруженных формирований, которые легко могут обнаглеть, если их не уничтожать.