ДНР и ЛНР дают Киеву шанс пойти на мировую, считает политолог

Политический аналитик Анна Сочина заявила, что если Киев не ответит на освобождение пленных со стороны ДНР и ЛНР, станет понятно, что мир с Донбассом Украине не нужен.

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на просьбу главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука освободить четырех удерживаемых лиц.

«Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно», — сказал Пушилин.

Сама встреча украинского политика и глав народных республик Донбасса состоялась в Минске. Глава ЛНР Пасечник подчеркнул, что передача украинских пленных должна состояться в пятницу в Минске.

«Они будут переданы Медведчуку», — заявил представитель Луганска.

В свою очередь Виктор Медведчук заверил лидеров ДНР и ЛНР в том, что «украинская сторона продолжает изучать списки по обмену с ЛНР и ДНР». При этом он допустил, что официальный Киев продолжит против него уголовное дело из-за договоренностей с Донбассом.

Комментируя просьбу главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», политический аналитик интернет–издания Politrussia Анна Сочина в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила, что «Виктор Медведчук и другие нормальные представители Украины уже не раз инициировали подобные операции (обмен пленными — Прим. ФАН), но украинская сторона постоянно тормозила, и каждый раз обмен пленными стопорился». Тем не менее ДНР и ЛНР дают новый шанс Киеву пойти на мировую.

«Сначала Киев обещает, что отпустит пленных, но в итоге ничего не происходило. Тот факт, что Донбасс отдает четверых пленных — это, в свою очередь, безусловно, показательный жест «мы готовы начать хоть какое-то урегулирование». Но, так или иначе, все будет зависеть от украинской стороны. А учитывая заявления Зеленского по Донбассу, я бы не надеялась на то, что Киев со своей стороны выдаст каких-то пленных», — говорит собеседник ФАН.

При этом политический аналитик выразила надежду на то, что здравый смысл у украинского руководства возобладает, а официальный Киев все же примет верное решение и начнет процедуру обмена пленными по принципу «всех на всех».

«Тем не менее, учитывая агрессивную риторику о том, что Украина продолжит отвечать на «огонь со стороны ЛНР и ДНР», у меня есть очень большие сомнения, что дело сдвинется с мертвой точки. Это все-таки очень большой и важный шаг со стороны ДНР и ЛНР. Если же Киев проигнорирует его, то это нам даст окончательное понимание: с Донбассом они не собираются решать проблемы мирным путем. Им сейчас дан очень большой шанс, если они его не используют — нам все будет очевидно окончательно», — заключил Сочина.

Напомним, в апреле 2019 года представители ДНР заявили, что запрашивали у официального Киева обмен 98 человек и, в свою очередь, готовы отпустить 15 украинских пленных. Тогда же Виктор Медведчук отмечал, что бывший украинский лидер Петр Порошенко сорвал второй этап обмена пленными в Донбассе, планировавшийся в 2018 году.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прогресса при обсуждении вопроса обмена пленными по формуле «всех на всех» в ходе состоявшегося 5 июня в Минске заседания трехсторонней контактной группы по Донбассу достигнуто не было.