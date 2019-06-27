Политолог рассказал, как новый приступ Меркель повлияет на ее рейтинг

Берлин, 27 июня. Канцлер ФРГ Ангела Меркель второй раз за две недели почувствовала себя плохо во время официального мероприятия. На приеме у президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера Меркель охватил приступ дрожи. Немецкий политолог Александр Рар считает, что подкосившееся здоровье канцлера не повлияет на ее рейтинг.

На опубликованных кадрах видно, как Меркель, стоя рядом с президентом ФРГ, сильно дрожит. Канцлер пытается скрыть дрожь, меняя положение рук. Один из помощников протягивает ей стакан воды, однако Меркель от него отказывается.

Ранее такой же приступ случился с Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стоя на красной дорожке и слушая гимн вместе с Зеленским, Меркель испытала приступ дрожи. Присутствующие обратили на это внимание, но никто не решился помочь канцлеру, опасаясь нарушить протокол.

Рар отметил, что второй подобный приступ Меркель вызывает опасение. Если такие эпизоды будут усиливаться, то это вызовет слухи среди немцев, отметил политолог. Эксперт добавил, что Меркель не выглядит больной, но гражданам ФРГ надо знать, кто руководит страной.

«За годы на посту канцлера Меркель сумела наладить очень теплый контакт со СМИ, стала любимчиком прессы. Если бы на ее месте был бы другой политик, снимки, где ей плохо, раскручивали бы сильнее», — заявил Рар в комментарии НСН.

Политолог отметил, что рейтинг Меркель стабильный, однако Рар не исключил, что он может пошатнуться. Сейчас рано беспокоиться о здоровье канцлера, однако если приступы будут повторяться, это может сказаться на одобрении Меркель.

Ранее известный ведущий программ о здоровье, главный врач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников объяснил в комментарии Федеральному агентству новостей, что в большинстве случаев при возникновении дрожи врачи квалифицируют ее как эссенциальный тремор.