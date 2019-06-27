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Шойгу передал боевое знамя Национальному центру управления обороной

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Шойгу передал боевое знамя Национальному центру управления обороной

Москва, 27 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг передал Национальному центру управления обороной боевое знамя и грамоту президента РФ. Почетную реликвию глава оборонного ведомства вручил лично начальнику центра Михаилу Мизинцеву.

«Вручение Национальному центру управления обороной боевого знамени — знаковое событие в жизни вашего коллектива! Во все времена боевое знамя считалось главной военной реликвией. Сегодняшняя церемония — это признание высоких результатов вашей работы», — отметил Шойгу.

Мизинцев в свою очередь отметил, что Национальный центр с честью будет исполнять свои обязанности.

Напомним, что Национальный центр управления обороной был создан в декабре 2014 года. Данная структура, которая подчиняется Генштабу ВС России, должна координировать действия Вооруженных сил, поддерживать их в боеспособном состоянии и контролировать реализацию гособоронзаказа. По словам президента РФ Владимира Путина, Национальный центр управления обороной будет также работать для всех стран ОДКБ.

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Автор: Антон Соколов
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