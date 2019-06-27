Ростуризм назвал минимальную стоимость поездки в Крым

Москва, 27 июня. Минимальная стоимость недельного отдыха в Крыму для двоих в июне-июле составит порядка 30 тысяч рублей. Такие данные предоставили в пресс-службе Ростуризма.

Минимальную стоимость поездки в Крым ведомству назвал туроператор «Алеан». Как уточнили в Ростуризме, в скромные 30 тысяч рублей входит не только проживание, но и перелет.

В ведомстве отмечают, что Крым постоянно развивается и с каждым годом становится все более серьезным конкурентом для Черноморского побережья и Турции. В пресс-службе сообщили, что уже сейчас средняя загрузка крымских гостиниц и отелей составляет 60%, а в некоторых регионах полуострова этот показатель достиг 80%, хотя пик сезона еще не наступил. В 2018 году такая загрузка была зафиксирована только в середине июля.

Рост продаж отметили и крупные российские туроператоры. По их данным, количество приобретаемых путевок в Крым выросло на 5% по отношению к ранним бронированиям.

В Ростуризме отмечают, что в августе цены на поездку в Крым возрастают. Посетить морское побережье во второй половине лета можно за те же 30 тысяч рублей, но данную сумму придется отдать уже не за двоих, а за одного туриста. За эти деньги туроператор «Библио-Глобус» предлагает семидневное размещение в Крыму в трехзвездочном отеле. В стоимость тура включены перелет, страховка, трансфер, а также завтраки и ужины. При этом за аналогичное путешествие в другие страны в августе придется заплатить значительно больше: 36 тысяч рублей с человека при поездке на Кипр, 38 тысяч рублей — в Черногорию, 39 тысяч рублей — в Болгарию. А желающим посетить, например, Испанию, придется отдать 54 тысячи рублей за одного туриста.

Кроме того, в Ростуризме прокомментировали исследование сервиса Aviasales, согласно которому заграничный отдых для двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем в 50 тысяч рублей. При этом специалисты сервиса отмечают, что отдых в Крыму будет стоить 53,36 тысячи рублей. Ростуризм назвал исследование Aviasales некорректным, поскольку в нем не учитывались консульские сборы за оформление визы для россиян в Грецию, Болгарию и Кипр.

Отмечается, что стоимость проживания сервис анализировал только на основании данных по одному отелю, расположенному в Ялте, которая является одним из самых дорогих городов крымского побережья. В Ростуризме подчеркнули, что большая часть гостей Крыма останавливается вдоль южного берега, где цены значительно ниже, а также на западном побережье, где можно найти еще более бюджетный вариант размещения.

В Aviasales пояснили, что при проведении анализа подбирали самый дешевый авиаперелет на двоих из Москвы и обратно, а затем находили самый бюджетный вариант размещения в отеле на семь дней. При этом гостиница должна была иметь статус не ниже трех звезд и располагаться в пешей доступности от моря.

В Ростуризме сообщили РИА Новости, что отель, который фигурирует в исследовании сервиса, расположен в центре города и не подходит для пляжного отдыха. Кроме того, Aviasales, который специализируется на продаже авиабилетов, не указал в своем исследовании, какие именно услуги включены в стоимость размещения.

Ранее эксперты назвали малые города России, популярные для отдыха в середине лета. В топ-5 рейтинга вошел Бахчисарай, расположенный в Крыму.