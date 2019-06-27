Медведчук договорился об освобождении четырех пленных в Донбассе

Минск, 27 июня. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук договорился об освобождении четырех пленных в ходе встречи с лидерами ДНР и ЛНР.

Медведчук провел в Минске встречу с лидерами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. В ходе переговоров обсуждались пути мирного урегулирования гражданской войны на востоке Украины, а также восстановление объектов инфраструктуры и социально-экономических связей.

По итогам встречи главы ДНР и ЛНР дали согласие на освобождение четырех пленных в качестве жеста доброй воли.

«Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно», — сказал Пушилин.

В свою очередь Медведчук выразил благодарность главам ДНР и ЛНР, отметив, что сегодняшняя встреча станет серьезным сигналом для нынешней украинской власти. Он также добавил, что в настоящее время позиция властей Украины не направлена урегулирование конфликта в Донбассе.

«Позиция Киева не направлена на обмен всех установленных на всех установленных. Зеленский не нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе», — сказал Медведчук.

По словам политика, передача пленных состоится 28 июня и станет первым шагом для будущего обмена. Медведчук также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не знал о сегодняшних переговорах. Он пояснил, что решил напрямую обратиться к главам ДНР и ЛНР с просьбой об освобождении пленных, так как Зеленский ничего для этого не делает.