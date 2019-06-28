Методы ОПГ Навального: разводка. ФАН-ТВ

Новое псевдорасследование, созданное ОПГ Навального в Петербурге, стремительно расходится по социальным сетям. Горячая тема — подделка подписей сторонников и внесение данных реальных людей в подписные листы без их ведома. Претензия серьезная. Цель ее — дискредитация предвыборной кампании врио губернатора Северной столицы Александра Беглова. Но что на самом деле произошло в администрации Выборгского района и кто эти люди, чье фейковое расследование наводнило Интернет? Мы расскажем вам правду о том, как работают люди из ОПГ Навального, глупо, подло, в стиле 90-х, где каждое действие — провокация или подлог. Отметим, мы специально убрали все фамилии участников сюжета, чтобы уберечь их от преследования со стороны участников ОПГ Навального.

Глава 1. Разводка на доверии

В криминальном мире существует такое понятие — разводка на доверии. Именно в таком стиле и действуют участники ОПГ Навального. Сперва втереться в доверие, затем внезапно перевоплотиться, запугать, заставить паниковать. Последнее якобы расследование, опубликованное в Интернете — яркий пример методов, заимствованных в уголовном мире. Они и сами об этом рассказывают в собственных роликах.

«Мы просто пришли в администрацию и представились стажерами, сказали, что нас ждут в актовом зале, и нас пустили, даже не попросили паспорт. Без лишних вопросов мы вошли в актовый зал»,— говорит Ольга Гусева, заместитель главы штаба Навального в Петербурге.

В действительности же пройти им удалось лишь потому, что в одном из кабинетов администрации в это время бюджетникам раздавали билеты на концерт в БКЗ. Обманом, проникнув в администрацию, провокаторы приступили к тому, чем так гордятся в штабе Навального: разводка ничего не подозревающих «лохов» — так на воровском жаргоне называют потенциальных пострадавших от махинаций.

«Все произошло очень неожиданно, люди ворвались в актовый зал. Стали угрожать нам уголовной ответственностью, мы оцепенели, все замерли на местах, просили их не снимать. Вели себя по-хамски, грубо, матерились, что не вошло в их ролик. Я была в шоке, и у меня просто нет слов»,— рассказывает сотрудница Выборгской администрации.

«Нас собрали для того, чтобы мы составили шаблоны для сборщиков. Совершаются ошибки волонтерами даже в элементарных вещах, поэтому мы готовили шаблоны, чтобы это было безупречно. Это всего лишь шаблоны — листы все одинаковые, никакой конфиденциальной информации на них нет. Ни на одном шаблоне не стояло подписей — это строжайше было запрещено, нам нужно было всего лишь поставить галочку», — говорит сотрудница бюджетной организации.

Даже здесь не обошлось без лжи — горе-расследователи заявили в своем ролике, что заместитель директора гимназии №61 Елена Орлова атаковала их на входе, пыталась украсть камеру и не выпускала их из здания. На самом же деле заместитель директора гимназии №61 и выглядит совсем иначе и никакого отношения к происходящему не имеет. Зато после публикации злосчастного видео у женщины появились серьезные проблемы: рабочую почту гимназии буквально завалили письмами с необоснованными обвинениями и угрозами в адрес педагога. Елена Васильевна обратилась с заявлением в полицию — провокаторам грозит статья за клевету.

«Это либо тренировка, либо подготовка, но никакой не фальсификационный процесс, это видно. Состав преступления будет, если кто-то будет передавать фальсификат. А документы, которые в каком-то месте лежат, и кто-то тренируется — это не состав. Но заявить об этом самим, что это так есть, чтобы кого-то дискредитировать. На видео ни один человек не подтверждает, чем он занимается, что он делает. Заявление одностороннее со стороны снимающего лица, это явная провокация. Она называет и фамилию, которую мы не можем разобрать на видео, и подписи, делает обвинения. Вообще в таком случае можно рассмотреть со стороны этих граждан состав обвинения в клевете, что их пытаются оклеветать, оклеветать лично», — считает Александр Зорин, кандидат юридических наук.

Схема эта используется во всех без исключения псевдорасследованиях ФБК. Кто же автор этой провокации, кто эти люди с камерами и строгими лицами и голосами? Давайте внимательно посмотрим на них.

Глава 2. Действующие лица: депутат, защищающий педофилов и девушка-«каратель»

Начнем с оператора или держателя «трясущейся камеры» — это Даниил Кен — глава петербургской кампании от Алексея Навального. Кен работает педагогом-психологом в 344 лицее. Проводит диагностику учеников, консультирует родителей, участвует в педсоветах и собраниях. Однако у самого Даниила при этом есть психические отклонения. Диагноз, по которому Кен откосил от армии, подразумевает наличие проблем с головой.

Службу в армии Кен не проходил, военный билет ему выдан на руки. Медкомиссией он признан ограничено годным к военной службе. По данным нашей редакции, у Кена «позорная» категория годности «В», статья заболевания — 14Б. Эта статья, цитируем «подтверждает психические нарушения умеренного типа, которые отличаются благоприятной скоростью протекания (чаще всего встречаются личностные, когнитивные, астенические, диссоциативные и аффективные нарушения)». То есть больной время от времени может вести себя неадекватно.

Может, конечно, быть такое, что диагноз у Кена «липовый», и он его просто купил. Уж не знаем, какой вариант лучше для борца за правду — псих или лжец. Ко всему прочему, преподаватель и психолог Даниил Кен, как, впрочем, и все в штабе Навального, выгораживает педофилов.

«У нас с 2017 года было несколько тысяч людей. Мы не несем ответственности за все их действия», — зачитал Кен уже знакомую всем мантру, с помощью которой сторонники Навального уходят от ответа в этой ситуации. Не то чтобы его кто-то просил отвечать, но мог бы хотя бы осудить, как педагог.

Перейдем к фигуре Ольги Гусевой, которая не прочь покрасоваться перед камерой, в отличие от ее соратника с диагнозом. Фигура эта даже в оппозиционных кругах Петербурга вызвала недоумение.

Приехав из Москвы, она первым делом развалила местный штаб Навального, уволив немногочисленных опытных работников. Наняла вместо них выскочек и крикунов. Всем стало понятно, что и Гусевой, и самому Навальному плевать на результаты муниципальных выборов в Петербурге вопреки тому, что они публично заявляют. Вообще, Гусева прославилась именно как «каратель» Навального. Проводить чистки ее уже отправляли в штаб оппозиции во Владивостоке. Ну и сам путь Гусевой в главари петербургского штаба. Попала она туда исключительно потому, что стала любовницей ближайшего соратника Навального Ивана Жданова. Стоит ли доверять провокационным материалам, которые выкидывают в сеть такие вот «расследователи»?

Глава 3. Буря в стакане мутной воды

Около ста тысяч просмотров за сутки, и это только на Youtube-канале, набрал короткий анонс видео-расследования от банды Навального. Тысячи комментариев, сотни репостов, шумиха в СМИ. Видео-вброс вызвал большой общественный резонанс.

«Мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое, либо это провокация, либо это злой умысел, либо эта какая-то глупость. Я принял решение: те подписи, которые были собраны в Выборгском районе, не будут сдавать в избирательную комиссию», — заявил Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

Сразу же после публикации фейка Александр Беглов расставил все точки над I, опубликовав официальное обращение: подписи, собранные среди его сторонников в Выборгском районе Петербурга, не будут сдаваться в избирком, а сам факт публикации видео должна проверить полиция. И реакция правоохранителей не заставила себя долго ждать. Автора ролика задержали и доставили в 16-й отдел полиции на Васильевском острове. Спустя несколько часов, допросив, отпустили. По факту публикации видео началась проверка.

«По инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга полиция в настоящее время проводит проверку по факту появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства. Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех деталей инцидента, для принятия дальнейших процессуальных решений», — сказал Вячеслав Степченко, начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как удалось выяснить журналистам ФАН, подобные постановочные скандалы провокаторы из ОПГ Навального планировали и в других районах Петербурга. Например, Ольгу Гусеву и Даниила Кена видели в бюджетных организациях Василеостровского района. Там провокаторы пытались провернуть ту же самую «разводку»: втереться в доверие, запудрить мозги и заставить пойти на преступление. Правда, бдительные женщины вовремя сообразили, что нарушают закон и отказались.

«Я работаю в центре спорта Василеостровского района инструктором по работе с населением. В наш центр не так-то просто попасть, пропускной режим. Поэтому я не удивилась, когда женщина вошла к нам и, представившись сотрудницей администрации, дала базу данных», — вспоминает сотрудник центра спорта Василеостровского района.

«В голову никому не пришло проверить у нее документы, она вызывала доверие, мы посмеялись с ней, поболтали. В ходе диалога она предложила нам собрать подписи в пользу Беглова, дала нам бланки. Мы согласились, потому что сами его поддерживаем, а потом только пришло озарение, что это не слишком законно. И мы отказались. А потом я случайно увидела в Интернете эту девушку, что она ходит по другим организациям и также раздает бланки в поддержку Беглова», — говорит сотрудник центра спорта Василеостровского района.

Три дня потребовалось Штабу Навального, чтобы смонтировать и выпустить полную версию своего, так называемого расследования. Сюжет выглядит странно и глупо. Очевидно, что цель видео — создать иллюзию нарушения, которое благодаря своим «шпионским играм» им удалось разоблачить. Но что же на самом деле мы увидели в этом ролике? Многочисленные обвинения, ничем не подтвержденные, стиль, в котором привыкли работать люди из ОПГ Навального.

Один простой пример: бойкая Оля Гусева обвиняет в воровстве начальника петербургской подземки Владимира Горюгина, приводя в подтверждение своих слов старый пресс-релиз Следственного комитета. Но это — ложь. Все аресты с имущества Горюгина были сняты еще в 2017 году. Это официально подтвердил его адвокат Владимир Львов. Очевидно, что главная задача ролика — запудрить мозги зрителю, создать иллюзию разоблачения нарушения. И эта задача с треском провалилась. Мы надеемся, что правоохранители быстро разберутся в клубке фейковых вбросов от ОПГ Навального, и привлекут к ответственности всех его создателей.